Школьница из Татарстана поразила жюри «Ты супер!» своим вокалом

Юная певица Анастасия Маннапова из Набережных Челнов прошла во второй тур вокального шоу «Ты супер!». Участница из Автограда исполнила композицию «Как жизнь без весны» и поразила всех без исключения членов жюри.

В пятом сезоне оценивают, дают советы и поддерживают участников народный артист России, композитор Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер и музыкант Алексей Воробьев, а также певица Ирина Дубцова, которая впервые судит конкурсантов. Первым на зеленую кнопку нажали Игорь Крутой и Ирина Дубцова, затем Диана Арбенина и Алексей Ворбьев.

После выступления жительницу Набережных Челнов высоко оценили абсолютно все наставники. «Хочу признаться в любви к Татарстану. Для меня ты идеально спела. Ты будущее Татарстана!» — сказал Игорь Крутой.

С раннего детства Настю воспитывает бабушка Людмила Богина, так как ее мама ведет неправильный образ жизни. Мать Насти лишена родительских прав, но иногда общается с дочерью. Девочка очень активная и доброжелательная, хорошо учится, занимается вокалом с четырех лет. Она участвует в школьной жизни, поет, рисует и посещает школу искусств. Участвует в городских и республиканских конкурсах. Бабушка, наблюдая за исполнением внучки, не смогла сдержать слез.

5 сентября на телеканале НТВ стартовал новый сезон международного вокального проекта «Ты супер!». В конкурсе принимают участие ребята из 27 регионов России.