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Новости Татарстана и Казани
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Школьница из Казани заявила об изнасиловании в такси
Как стало известно «Татар-информу», в Казани с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратилась несовершеннолетняя девушка.
Она рассказала, что вечером 30 сентября заказала такси. По прибытии у нее возникла проблема с оплатой за поездку. По словам школьницы, она пересела на переднее пассажирское сиденье, чтобы перевести деньги онлайн. Таксист начал раздевать ее, после чего изнасиловал.
Правоохранители установили и задержали предполагаемого насильника. Им оказался студент-иностранец одного из казанских вузов. Он рассказал, что в свободное от учебы время подрабатывает таксистом.
По его версии, девушка села в автомобиль и отменила поездку, после чего назвала другой адрес. Приехав на место, она добровольно согласилась на интимную близость с ним. Спустя некоторое время студент узнал, что на него написали заявление.
Что же произошло на самом деле, сейчас выясняют следователи.
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