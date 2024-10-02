Школьница из Казани заявила об изнасиловании в такси

Как стало известно «Татар-информу», в Казани с заявлением к сотрудникам правоохранительных органов обратилась несовершеннолетняя девушка.

Она рассказала, что вечером 30 сентября заказала такси. По прибытии у нее возникла проблема с оплатой за поездку. По словам школьницы, она пересела на переднее пассажирское сиденье, чтобы перевести деньги онлайн. Таксист начал раздевать ее, после чего изнасиловал.

Правоохранители установили и задержали предполагаемого насильника. Им оказался студент-иностранец одного из казанских вузов. Он рассказал, что в свободное от учебы время подрабатывает таксистом.

По его версии, девушка села в автомобиль и отменила поездку, после чего назвала другой адрес. Приехав на место, она добровольно согласилась на интимную близость с ним. Спустя некоторое время студент узнал, что на него написали заявление.

Что же произошло на самом деле, сейчас выясняют следователи.