Школьница из Казани стала абсолютным победителем всероссийской олимпиады по литературе

Во Владикавказе с 13 по 19 апреля прошел заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе. По его итогам Ученица 11 класса гимназии №141 Советского района Казани Валерия Денежкина стала абсолютным победителем олимпиады, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Татарстан. .

Участникам предстояло выполнить три задачи: аналитический, творческий и устный туры

Призерами олимпиады также стали:

Софья Павлюкевич, 9 класс, лицей №159 имени С.Х. Загидуллиной Советского района Казани;

Софья Свиридова, 9 класс, лицей Иннополис;

Анастасия Ерова, 10 класс, гимназия №179 – центр образования Ново-Савиновского района Казани.

Мероприятие проходило в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», направленного на поддержку и развитие талантливых школьников по всей стране.