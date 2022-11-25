Школьная столовая казанского лицея признана одной из лучших в России

Команда лицея №159 Советского района Казани стала призером Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая – 2022», заняв в нем второе место. В заключительных испытаниях участвовали более 400 специалистов общественного питания из 75 регионов страны.

Команда лицея выступала в номинации «Лучшая столовая города-миллионника», сообщает пресс-служба администрации Советского района, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее повар казанского лицея Светлана Кириллова стала серебряным призером Всероссийского конкурса «Лучший повар школьной столовой – 2022» – она готовила блюда школьного меню в соответствии с требованиями WorldSkills.