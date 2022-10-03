Сколько заплатят татарстанцу, мобилизованному на СВО, и какие льготы ждут его семью
Те, кто попал под частичную мобилизацию, имеют право на те же социальные гарантии, льготы и денежное довольствие, которые имеют контрактники. Сколько заплатят военнослужащему за участие в СВО и как государство защитит его семью, выяснил «Татар-информ».
Ежемесячные выплаты
Те, кто попал под частичную мобилизацию, имеют право на социальные гарантии, льготы и денежное довольствие, такие же, как у контрактников. Деньги будут поступать на банковские счета мобилизованных или если потребуется, то и на счета родственников.
Расчет выплат на примере рядового стрелка, участвующего в СВО
Денежное довольствие мобилизованному выплачивается ежемесячно за отработанный месяц.
Оно состоит из оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности:
В среднем ежемесячная зарплата рядового сержанта составит от 25 до 30 тысяч, офицера – от 35 до 40 тысяч рублей.
Приблизительно такую сумму мобилизованные будут получать в период сборов и боевого слаживания.
При выполнении задач в спецоперации на территории ЛДНР и Украины расчет денежного довольствия военнослужащего складывается из:
- оклада по воинскому званию, двух окладов по воинской должности;
- суточных – 4222 рубля в день;
- премии за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей;
- надбавки за руководство личным составом;
- надбавки за участие в активных боевых действиях – 8 тысяч рублей в день.
В итоге рядовой сержант в зоне СВО будет получать от 200 тысяч рублей и выше, офицер – от 250 тысяч рублей и выше.
Зарплата мобилизованным начисляется с момента зачисления в списки части. В период слаживания и после него она выплачивается с 10-го по 20-е число каждого месяца. Для ее получения военнослужащий должен написать заявление в единый расчетный центр с указанием реквизитов. Заявление о включении мобилизованного в реестр ЕРЦ производится централизованно через командование части.
Кого признают ветераном боевых действий?
По федеральному закону от 26 марта 2022 года все военнослужащие, кто принимал участие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий.
Статус ветерана боевых действий дает военнослужащему право на получение социальных гарантий в области пенсионного, медицинского, жилищного и социального обслуживания.
Выплаты ветеранам
Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 руб. Дополнительно им положен набор социальных услуг, среди которых бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если ветеран от этих льгот отказался, денежное пособие будет увеличено.
Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.
Кроме этого, меры поддержки ветеранов боевых действий дополнительно могут устанавливать регионы.
Льготы на оплату коммунальных услуг и налогов
Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за аренду квартиры или ее содержания в размере 50%. Компенсация распространяется на услуги по управлению жилым домом, содержанию и ремонту общего имущества в нем, а также на взнос за капремонт.
Ветераны боевых действий освобождаются от налога на имущество: на квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.
Земельный налог с 6 соток оплачивать тоже не нужно, его начисляют только если площадь больше. Льгота на транспортный налог зависит от региона.
Медицинские услуги и отпуск
После выхода на пенсию ветераны боевых действий могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Им вне очереди окажут медицинскую помощь по программе госгарантий.
Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. У них есть право и на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.
Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.
Что положено семье участника СВО?
Семье военнослужащего будет в полной мере оказана социальная поддержка. Им предоставят:
- бесплатные путевки в санатории и курорты;
- «кредитные каникулы» на время участия военнослужащего в СВО;
- медицинскую помощь по необходимости;
- содействие в трудоустройстве жен военнослужащих и других членов семьи;
- детям военнослужащих в приоритетном порядке предоставят места в дошкольных общеобразовательных учреждениях.
Для детей участников и ветеранов СВО предусмотрены дополнительные меры социального обеспечения в каждом субъекте РФ. А именно – прием в вузы по специальной квоте 10% на основании вступительных экзаменов.
Для детей погибших или получивших увечья военнослужащих действует специальная квота 10% на поступление в вузы без вступительных экзаменов.
Также они могут поступить без вступительных экзаменов в Президентские кадетские училища, Cуворовское и Нахимовское военные училища, в Морской и Казачий кадетские военные корпуса.
Выплаты семье погибшего участника СВО
Единовременное пособие – 4 452 696,06 руб.
Единовременная выплата – 5 000 000 руб.
Страховое обеспечение – 2 968 464,04 руб.
Ежемесячная пенсия по потере кормильца
Также им гарантировано списание кредитных обязательств (военнослужащего и его супруги). Полное погашение кредита по военной ипотеке и дополнительные социальные гарантии от субъектов РФ.
Детям погибших военнослужащих предоставят бюджетные места в специализированных военных учреждениях образования, а также в вузах.