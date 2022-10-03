Сколько заплатят татарстанцу, мобилизованному на СВО, и какие льготы ждут его семью

Те, кто попал под частичную мобилизацию, имеют право на те же социальные гарантии, льготы и денежное довольствие, которые имеют контрактники. Сколько заплатят военнослужащему за участие в СВО и как государство защитит его семью, выяснил «Татар-информ».

Зарплата мобилизованным начисляется с момента зачисления в списки части Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ежемесячные выплаты

Те, кто попал под частичную мобилизацию, имеют право на социальные гарантии, льготы и денежное довольствие, такие же, как у контрактников. Деньги будут поступать на банковские счета мобилизованных или если потребуется, то и на счета родственников.

Расчет выплат на примере рядового стрелка, участвующего в СВО

Денежное довольствие мобилизованному выплачивается ежемесячно за отработанный месяц.

Оно состоит из оклада по воинскому званию и оклада по воинской должности:

В среднем ежемесячная зарплата рядового сержанта составит от 25 до 30 тысяч, офицера – от 35 до 40 тысяч рублей.

Попавшие под частичную мобилизацию имеют право на такие же социальные гарантии, льготы и денежное довольствие, как у контрактников Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Приблизительно такую сумму мобилизованные будут получать в период сборов и боевого слаживания.

При выполнении задач в спецоперации на территории ЛДНР и Украины расчет денежного довольствия военнослужащего складывается из:

оклада по воинскому званию, двух окладов по воинской должности;

суточных – 4222 рубля в день;

премии за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей;

надбавки за руководство личным составом;

надбавки за участие в активных боевых действиях – 8 тысяч рублей в день.

В итоге рядовой сержант в зоне СВО будет получать от 200 тысяч рублей и выше, офицер – от 250 тысяч рублей и выше.

Зарплата мобилизованным начисляется с момента зачисления в списки части. В период слаживания и после него она выплачивается с 10-го по 20-е число каждого месяца. Для ее получения военнослужащий должен написать заявление в единый расчетный центр с указанием реквизитов. Заявление о включении мобилизованного в реестр ЕРЦ производится централизованно через командование части.

Кого признают ветераном боевых действий?

По федеральному закону от 26 марта 2022 года все военнослужащие, кто принимал участие в специальной военной операции на Украине, получат статус ветерана боевых действий.

В итоге рядовой сержант в зоне СВО будет получать от 200 тысяч рублей и выше, офицер – от 250 тысяч рублей и выше Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Статус ветерана боевых действий дает военнослужащему право на получение социальных гарантий в области пенсионного, медицинского, жилищного и социального обслуживания.

Выплаты ветеранам

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. С 1 февраля 2022 года она составляет 3481,85 руб. Дополнительно им положен набор социальных услуг, среди которых бесплатный проезд, путевка в санаторий и лекарства. Если ветеран от этих льгот отказался, денежное пособие будет увеличено.

Пенсия за выслугу лет, по инвалидности или потере кормильца увеличивается на 32% от размера социальной пенсии.

Кроме этого, меры поддержки ветеранов боевых действий дополнительно могут устанавливать регионы.

Льготы на оплату коммунальных услуг и налогов

Ветераны боевых действий имеют право на компенсацию платы за аренду квартиры или ее содержания в размере 50%. Компенсация распространяется на услуги по управлению жилым домом, содержанию и ремонту общего имущества в нем, а также на взнос за капремонт.

Ветераны боевых действий освобождаются от налога на имущество: на квартиру, дом, гараж. Льготу предоставляют на один объект каждого вида – например, на одну квартиру, один дом и один гараж одновременно.

Земельный налог с 6 соток оплачивать тоже не нужно, его начисляют только если площадь больше. Льгота на транспортный налог зависит от региона.

Статус ветерана боевых действий дает военнослужащему право на получение социальных гарантий в области пенсионного, медицинского, жилищного и социального обслуживания Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Медицинские услуги и отпуск

После выхода на пенсию ветераны боевых действий могут обслуживаться в тех же поликлиниках и больницах, к которым были прикреплены и в период службы. Им вне очереди окажут медицинскую помощь по программе госгарантий.

Ветераны боевых действий могут брать ежегодный отпуск в удобное для них время. У них есть право и на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 дней.

Получить профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование ветераны боевых действий могут за счет работодателя.

Что положено семье участника СВО?

Семье военнослужащего будет в полной мере оказана социальная поддержка. Им предоставят:

бесплатные путевки в санатории и курорты;

«кредитные каникулы» на время участия военнослужащего в СВО;

медицинскую помощь по необходимости;

содействие в трудоустройстве жен военнослужащих и других членов семьи;

детям военнослужащих в приоритетном порядке предоставят места в дошкольных общеобразовательных учреждениях.



Семье военнослужащего будет в полной мере оказана социальная поддержка Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для детей участников и ветеранов СВО предусмотрены дополнительные меры социального обеспечения в каждом субъекте РФ. А именно – прием в вузы по специальной квоте 10% на основании вступительных экзаменов.

Для детей погибших или получивших увечья военнослужащих действует специальная квота 10% на поступление в вузы без вступительных экзаменов.

Также они могут поступить без вступительных экзаменов в Президентские кадетские училища, Cуворовское и Нахимовское военные училища, в Морской и Казачий кадетские военные корпуса.

Выплаты семье погибшего участника СВО

Единовременное пособие – 4 452 696,06 руб.

Единовременная выплата – 5 000 000 руб.

Страховое обеспечение – 2 968 464,04 руб.

Ежемесячная пенсия по потере кормильца

Также им гарантировано списание кредитных обязательств (военнослужащего и его супруги). Полное погашение кредита по военной ипотеке и дополнительные социальные гарантии от субъектов РФ.

Детям погибших военнослужащих предоставят бюджетные места в специализированных военных учреждениях образования, а также в вузах.