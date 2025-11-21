Туры из Казани в Москву и Петербург в среднем стоят 40-45 тыс. рублей на человека – АТОР

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В начале декабря туры в Москву и Санкт-Петербург из Казани обойдутся в 40-45 тыс. рублей на человека. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

«Перелеты из Казани в Москву и Питер в начале декабря стоят 10-11 тыс. в обе стороны на одного человека. Также, учитывая, что россияне едут в эти города на 3-4 дня, еще 26-30 тыс. рублей они потратят на программы отдыха: экскурсии, проживание в отеле 3-4 звезды с завтраками. В сумме получается в районе 40-45 тыс. рублей на одного туриста», – сказал собеседник агентства.

В Сочи россияне летят сейчас на 5-6 дней в среднем. Перелеты из Казани в этот город обойдутся в 15-17 тыс. без багажа и 20 тыс. рублей с багажом в обе стороны.

«Если добавить к стоимости билетов программу отдыха, то в общей сложности в районе 40-45 тыс. рублей будет стоить поездка в Сочи в начале декабря на одного человека», – резюмировал Ромашкин.