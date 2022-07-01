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Транспорт
1 июля 2022  15:00

Сколько стоит страховка каско в 2022 году: рассчитать онлайн на калькуляторе

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Покупка машины для подавляющего большинства населения РФ — это серьезные затраты. Поэтому любому водителю хочется защитить движимое имущество от повреждений во время ДТП, угона и хищения. Специально для этого и создана страховка каско. Если она оформлена, страховая компания возместит любой вид ущерба. Отметим, что стоит каско на год не дешево — до 10% от стоимости транспортного средства. Но есть реальная возможность сэкономить. Для этого нужно выбирать хорошо себя зарекомендовавшего страховщика.

Каско в Тинькофф Страхование: как формируется цена

Как сэкономить на оформлении страховых полисов ОСАГО и каско? Этот вопрос актуален для миллионов автолюбителей. На сайте Тинькофф банка все желающие найдут калькулятор каско, который отображает цены с учетом последних изменений в отечественном законодательстве. На заполнение анкеты и расчеты потребуется не более пяти минут. Что влияет на стоимость страховки:

•    класс и модель транспортного средства; 
•    мощность и объем двигателя; 
•    регион, где зарегистрировано авто, — в мегаполисах полис стоит дороже, поскольку трафик плотный, риск ДТП выше; 
•    водительский стаж и возраст владельца, количество человек, допущенных к управлению автомобилем; 
•    коэффициент бонус-малус — страховая история за предыдущие десять лет. 

То есть если проживаете в небольшом областном центре и страхуете бюджетную машину, калькулятор покажет более низкую цену полиса по сравнению с жителями Москвы или Петербурга, которые ездят на мощном внедорожнике или седане бизнес-класса.

Выгоды оформления каско 2022 в Тинькофф банке

Есть масса способов, как сэкономить на оформлении страховки. Прежде всего, у страхователя есть возможность выбрать лишь часть рисков: только угон или только сильные повреждения в результате ДТП. В таком случае стоимость полиса будет ниже, но, если сосед по парковке случайно разобьет боковое зеркало, СК не компенсирует этот вид ущерба. Также некоторые водители оформляют каско с франшизой.

Если же говорить про выгоды от Тинькофф банка, предложение действительно заманчивое:
•    кешбэк до 30% клиентам; 
•    скидки аккуратным водителям; 
•    франшиза до 60%; 
•    возможность оформлять полис лишь на один месяц — актуально, если едете в крупный город или в отпуск на морской курорт. 

Консультанты Тинькофф банка всегда на связи и готовы более подробно рассказать о страховых продуктах компании.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»
ОГРН 1027739031540
ИНН 7704082517
Юридический адрес: 127287, город Москва, Хуторская 2-я ул., д. 38астр26

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