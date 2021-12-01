«Сколько сделал отходов, за столько и плати»: Метшин поддержал отмену мусорных нормативов

Плата за вывоз коммунальных отходов должна начисляться по фактическому объему утилизируемого мусора, а не по нормативу. Об этом на встрече с предпринимателями республики заявил депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

Во время сессии «вопрос-ответ» в ходе дискуссии от представителя Торгово-промышленной палаты РТ поступил вопрос о механизмах утилизации твердых коммунальных отходов. Актуальность этой темы остается высокой с учетом проводимой в России «мусорной» реформы, предусматривающей создание сети мусоросжигательных заводов.

Предприниматели выступили за прием мусора «по факту», а не по прописанным заранее нормативам – для этого требуется внести изменения в соответствующее постановление федерального правительства.

«Этот вопрос выражает мнение всего бизнес-сообщества, а также простых жителей. Особенно остро он стоит в условиях пандемии, когда бизнес работает не на полную мощность. В этих условиях нелогичным выглядит начисление за вывоз мусора по нормативу», – согласился Айдар Метшин.

По словам народного избранника, изменения в указанном постановлении в случае их принятия должны действовать не только в период пандемии, но и после ее окончания.

«Сколько ты образовал отходов, за столько ты и должен заплатить. Мы с коллегами формируем соответствующую инициативу, которая является не только татарстанской, ее поддерживают и другие субъекты. Она является логичной и правильной», – пояснил свою позицию парламентарий.