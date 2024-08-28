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«Сколько нужно, столько и будем помогать»: Из Казани в Курск отправили гуманитарный груз
Из Казани в Курскую область отправилась очередная партия гуманитарного груза. В нее вошли продукты питания, средства личной гигиены и все необходимое для наших пострадавших соотечественников.
«Мы отправляем две фуры, в которых 35 тонн гуманитарного груза. В нем индивидуальные продуктовые наборы, средства личной гигиены и все, что может понадобиться пострадавшим людям. Все, что мы отправляем, согласовано с правительством Курской области. Так как мы не первый год оказываем гуманитарную помощь, уже знаем, что может быть нужно пострадавшим», – рассказала заместитель руководителя республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Анна Мубаракшина.
По ее словам, помогали со сбором груза все общественные организации Татарстана, неравнодушные люди, предприятия, бизнес-структуры, правительство республики. Весь Татарстан объединился и оказывает посильную помощь.
«Это третья отправка, планируем помогать столько, сколько будет необходимо», – сказала она.
Республиканская акция проводится по поручению Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова в тесном взаимодействии с МЧС России и Управлением МЧС России по Республике Татарстан, при постоянном контакте с представителями Курской области.
«Сейчас людям, которые остались без крова и были вынужденны покинуть свои дома, необходима любая помощь. Татарстан – это передовой регион, который всегда старается не оставаться в стороне от трагедии наших сограждан и помогает Курской области», – дополнил исполнительный директор регионального отделения Российского Военно-исторического общества Тимур Камалетдинов.
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