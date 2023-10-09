«Сколько людей мы потеряли в коронавирус»: Магдеев призвал усилить вакцинацию в Челнах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании призвал усилить работу по вакцинации от гриппа в городе. Особое внимание он обратил на учреждения образования, спорта, культуры и исполком Автограда — то есть на те места, где люди работают с большим количеством посетителей.

Глава Горздрава Рустам Нугманов доложил, что за прошедшую неделю в Набережных Челнах заболеваемость острыми респираторными инфекциями составила 40,6 случая на 10 тыс. населения, что ниже эпидемического порога на 29,3%. Заболеваемость держится на уровне прошлой недели, случаев гриппа не зарегистрировано.

По состоянию на 4 октября за все время в городе официально зарегистрировано более 30 тыс. случаев коронавируса Covid-19. На данный момент продолжают функционировать инфекционные койки в Набережно-Челнинской инфекционной больнице и в горбольнице №2.

Отдельно спикер остановился на наиболее уязвимых группах населения — это дети, пожилые люди, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями). К группе риска также относятся беременные женщины и работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы.

По словам начальника Горздрава, в структуре ежегодной заболеваемости болезни органов дыхания занимают первое место. В прошлом году ими переболели 47,7% населения Челнов, причем 92,7% пришлось на острые респираторные вирусные инфекции и грипп.

Наиль Магдеев также призвал обратить внимание на образовательные учреждения. В общей сложности в них работают 8 тыс. учителей и 6 тыс. человек вспомогательного персонала.

«То, что мы на 29% ниже эпидпорога, еще ни о чем не говорит. Давайте начнем с групп риска в нашем подчинении. Медработники прошли вакцинацию? Все? — поинтересовался мэр у Нугманова. — Давайте обезопасим наших коллег, которые работают с большим количеством граждан. Надо посмотреть, как такая работа идет в исполнительном комитете. Начинать нужно с себя».

«Нам нужны живые и здоровые коллеги и регулярно работающие объекты. Мы же не можем детский сад закрыть, если воспитатели или учителя болеют? Обезопасить нужно их», — продолжил Магдеев.

Кроме этого, мэр попросил охватить и крупные предприятия, поручил организовать соответствующие встречи с руководителями крупных заводов и профсоюзов. Руководитель города также напомнил о печальном опыте пандемии коронавируса, когда «крепкие парни уходили в мир иной».

«Сколько людей мы потеряли в коронавирусную инфекцию? Когда говорили: „Прививайтесь, прививайтесь, прививайтесь“. Язык уже устал об этом говорить. Но нет, нас это не возьмёт. Крепкие, здоровые, сорокалетние... Вот я знаю спортсмена, у него вроде бы сильный иммунитет, организм крепкий, но ушел в мир иной в рассвете сил. А потом говорят, [что] надо было вовремя вакцинироваться. Возникает вопрос: „А где вы были, когда мы вместе с врачебным сообществом об этом говорили?“» — резюмировал Магдеев.