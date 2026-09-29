«Сколько гордости в глазах»: Галимова показала видео с Сафаровым и Шаймиевым

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова опубликовала в своем официальном канале фрагмент с заседания, где оглашалось послание Раиса Татарстана Рустама Минниханова Госсовету республики. На кадре Асгат Сафаров смотрит на Минтимера Шаймиева.

«Смотрит ли на вас кто-то так же, как Асгат Сафаров на своего учителя Минтимера Шаймиева? Сколько гордости, любви и тепла в глазах», – говорится в публикации.

Видео: официальный канал Лилии Галимовой в МАКС