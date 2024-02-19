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Школам Вахитовского и Приволжского районов выделили 12 млн руб. на обучение работе с БПЛА
Три школы Вахитовского и Приволжского районов Казани стали участницами федерального проекта стимулирования спроса на отечественные системы, рассказал на деловом понедельнике глава администрации Альберт Салихов.
«Развитие навыков в IT-сфере и беспилотных систем становится новым вектором развития нашего района. Гимназия №6, лицеи №35 и 81 стали участниками федерального проекта стимулирования спроса на отечественные системы, входящего в нацпроект “Беспилотные авиационные системы”», – прокомментировал он.
Каждая школа получит по 12 млн рублей на комплектование специализированных классов.
Напомним, с 1 января 2024 года в России запустили национальный проект «Беспилотные авиационные системы», он определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030-2035 годов. На его реализацию предусмотрено федеральное финансирование в размере 696 млрд рублей (до 2030 года). В следующие шесть лет в стране должна появиться перспективная самостоятельная отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников.
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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