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Ру Тат
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Экономика
7 февраля 2023  09:10
Александр Хевронин

Школы Татарстана получат ноутбуки на 100 млн рублей

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Школам Татарстана закупят 1534 ноутбука на сумму почти 100 млн рублей. Техника приобретается в рамках национального проекта «Образование». Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, средняя цена одного ноутбука составит 65 тыс. рублей. При этом частота процессора должна составлять не менее 2,3 ГГц, объем оперативной памяти не менее 8 Гб, а объем SSD накопителя не менее 240 Гб.

Заказчиком проекта выступает Министерство науки и образования РТ, которое определит поставщика 10 февраля этого года. Крайний строк поставки ноутбуков – 30 июня 2023 года. Деньги выделят из республиканского и федерального бюджетов.

#нацпроекты #образование #госзакупки #Татарстан
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