Школам Татарстана предложили открыть кружки по БПЛА с педагогами-ветеранами СВО

В татарстанских школах планируют открыть секции, в которых детей будут учить управлять беспилотниками. В качестве преподавателей привлекут ветеранов СВО. Об этом «Татар-информу» рассказала председатель регионального отделения общественной организации «Первый патриот» в Татарстане Ирина Самолдина.

Общероссийская организация «Федерация беспилотного спорта России» совместно с общественной организацией «Первый патриот» при поддержке отечественного производителя БПЛА ООО «Авион» запустили проект «Реабилитация через профессию: трудоустройство ветеранов СВО в сфере беспилотных технологий и тренерства». Проект реализуется в рамках программы «ТехноСтарт 1.П».

«Мы планируем открытие в Татарстане нескольких секций дополнительного образования по обучению владению БПЛА. В качестве тренеров мы планируем трудоустраивать ветеранов СВО. Таким образом мы решаем задачу трудоустройства ветеранов и одновременно с этим прививаем ребятам патриотизм. Ветераны также могли бы проводить разговоры о важном в школе и рассказывать ребятам о любви к Родине, передавать им навыки военной подготовки», – рассказала Ирина Самолдина.

Открытие первого такого класса состоялось в Москве в сентябре прошлого года на базе школы при Управлении делами Президента Российской Федерации, добавила она.

Обучение предусмотрено для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Полученные на уроках знания ребята в будущем смогут применять в науке, промышленности, логистике, сельском хозяйстве и спорте и во многом другом, отмечают создатели проекта.