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Школам Татарстана направят по 30 тыс. рублей для выплаты премий лучшим учителям
В Татарстане учредили единовременную выплату на этот год в размере 30 тыс. рублей для педагогов. Ее будут направлять образовательным учреждениям для присуждения премий учителям «за достижения в педагогической деятельности», следует из постановления премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Выплачивать средства будут руководителям школ, в которых работают педагоги – победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям республики.
Минобору РТ поручено в 60-дневный срок разработать и утвердить порядок предоставления единовременной выплаты. На ведомство также возложен контроль за исполнением поручения.
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