Школам Татарстана направят по 30 тыс. рублей для выплаты премий лучшим учителям

В Татарстане учредили единовременную выплату на этот год в размере 30 тыс. рублей для педагогов. Ее будут направлять образовательным учреждениям для присуждения премий учителям «за достижения в педагогической деятельности», следует из постановления премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Выплачивать средства будут руководителям школ, в которых работают педагоги – победители конкурса на присуждение премий лучшим учителям республики.

Минобору РТ поручено в 60-дневный срок разработать и утвердить порядок предоставления единовременной выплаты. На ведомство также возложен контроль за исполнением поручения.