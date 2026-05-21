Школа юных геологов ВШН вернулась с экспедиции с древними находками

Фото: пресс-служба Высшей школы нефти

Воспитанники Школы юных геологов Высшей школы нефти (ВШН) вернулись из научной экспедиции на Южный Урал, сообщила газета «Нефтяные вести». В долине реки Западный Тюлькас в Башкортостане исследователи обнаружили уникальные палеонтологические образцы – остатки древовидных хвощей каламитов, возраст которых превышает 250 млн лет.

«Река Западный Тюлькас – настоящая геологическая летопись, написанная самой природой. Когда держишь в руках остатки каламита, которому 250 млн лет, понимаешь масштаб времени и тех процессов, что сформировали лицо Земли. Для наших ребят это не просто выезд, а живое прикосновение к истории планеты. Мы воспитываем не просто абитуриентов, а исследователей с широким кругозором, которые с детства учатся читать геологическую летопись», – сказал завкафедрой геологии ВШН Рамис Бурханов, который руководил экспедицией.

Экспедиция продлилась с 9 по 11 мая. Главным объектом изучения стали геологические обнажения вдоль реки, которые сформировались в конце пермского периода, примерно 300–250 млн лет назад. Тогда завершилось образование суперконтинента Пангея, протянувшегося от Северного до Южного полюса. В результате лобового столкновения древних континентов Лавруссии и Сибири на месте океана поднялись Уральские горы.

Во время работы в глубоководных песчаниках школьники обнаружили остатки каламитов – вымерших древовидных хвощей, существовавших с раннего карбона до поздней перми. По оценкам специалистов, такие растения могли достигать высоты 30–50 метров и относились к папоротниковидным. Кроме того, были найдены следы древних водорослей, перенесенных с суши.

Часть найденных образцов передана на кафедру геологии и пополнит учебные и научные коллекции вуза.

Как сообщили в ВШН, найденные материалы будут использоваться в образовательной деятельности Школы юных геологов, а также войдут в научную коллекцию учебного заведения. Экспедиция стала частью программы полевой подготовки и профориентации школьников, интересующихся геологией и естественными науками.

Школа юных геологов действует при ВШН около 30 лет. С 1996 года ее участниками стали более 200 учеников 8–11-х классов. В 2025 году школа получила официальный статус в составе Передовой инженерной нефтяной школы. Помимо теоретических занятий по геологии и геофизике, учащиеся ежегодно принимают участие в выездных экспедициях в разные регионы России.