Школа в Челнах и еще 117 центров «Точка роста» появились в РТ по нацпроекту в 2022 году

В 2022 году по национальному проекту «Образование» в Набережных Челнах построена школа на 1501 место. Работы обошлись в более чем 2,3 млрд рублей. Еще одна общеобразовательная организация – в селе Шильнебаш Тукаевского района – будет достроена в текущем году. Финансирование проекта в 2022 году составило 62,7 млн рублей, школа рассчитана на 100 мест, сообщает Минобрнауки РТ.

Кроме того, по нацпроекту отремонтированы два спортзала в школах Апастовского и Бавлинского районов. На эти цели было направлено около 2,9 млн рублей. За год в республике открыто 117 центров «Точка роста», детский технопарк «Кванториум» и центр цифрового образования детей «IT-куб». На эти цели было выделено 216 млн рублей.

Средства направлялись и на обновление материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды. За счет выделенных средств (80,3 млн рублей) было приобретено 1 186 единиц компьютерной и оргтехники.

Еще 14,3 млн рублей выделено на закупку 283 единиц оборудования для кабинетов психологов, дефектолога и логопеда для двух школ для детей с ОВЗ в Казани и Агрызе.

Помимо этого, на создание мастерских в профессиональных образовательных организациях закуплено 402 единицы оборудования на сумму 58,8 млн рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.