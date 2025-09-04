«Школа утилизации: электроника» возобновляет работу в Татарстане

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

После летних каникул в Татарстане вновь продолжает работу федеральная программа «Школа утилизации: электроника», направленная на поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Принять участие и бесплатно сдать отслужившую электронику могут школы, детские сады, любые бюджетные учреждения и органы власти. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте Фонда рационального природопользования и подать заявку на участие: eko-fond.ru/electronics/.

На утилизацию можно сдать:

– компьютерную и офисную технику;

– бытовую технику (включая стиральные машины и холодильники);

– электроинструменты;

– научную и медицинскую технику;

– телефоны и персональные гаджеты;

– электронные и электрические игрушки;

– картриджи (не должны превышать 10% объема сдаваемой техники).

Подробная информация о графике сдачи размещена на сайте Фонда рационального природопользования в разделе «Электроника»: eko-fond.ru/electronics/schedule/#city-12.

Татарстан принимает самое активное участие в программе. По итогам 2024 года республика заняла второе место в номинации «Регионы-лидеры», уступив лишь Московской области. В этом году жители РТ уже отправили на переработку 63,4 тонн отходов электронного и электрического оборудования. Их сдали 114 организаций из 21 района Татарстана.

Программа «Школа утилизации: электроника» реализуется в Татарстане начиная с 2022 года в рамках соглашения с Министерством экологии и природных ресурсов РТ. Ее главная цель – снижение вреда окружающей среде от неправильной утилизации электронного оборудования и формирование осознанного подхода к обращению с опасными отходами.