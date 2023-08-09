В старейшей гимназии Альметьевска стартовала реновация

В Альметьевске в этом году «второе рождение» получит гимназия № 1 имени Ризы Фахретдина. В учреждении заменят инженерные сети, обновят фасад, выполнят внешнее благоустройство территории, установят контрольно-пропускной пункт, что поможет обеспечить контроль и безопасность доступа на территорию объекта. О капитальном ремонте школы в прямом эфире рассказал глава района Тимур Нагуманов.

По словам спикера, гимназия была открыта ещё в 1991 году, сегодня в ней обучается более 1 тыс. учеников. Капремонт школы стал возможен благодаря средствам национального проекта «Образование», поддержке республики и нефтяников.

«Работы ведутся там очень масштабные. Задача стоит — максимально выполнить весь объем работ, чтобы школа начала полноценно учиться 1 сентября. Если попытаться перечислить, что там делается, наверное, можно сказать, что делается все. Нет того места, которое бы не поддавалось реновации», — отметил спикер.

Помимо внешнего благоустройства в гимназии проведут внутренний капремонт: заменят инженерные сети, вентиляцию, электрику, отопление, оборудование в бассейне и многое другое.

«Школа получает второе рождение, — сказал Нагуманов. — Конечно же, школа распахнёт свои двери 1 сентября в обновлённом формате».

Также глава добавил, что другие школы Альметьевского района требуют капитального ремонта.

«Видел комментарии о том, что и другие школы тоже требуют капитального ремонта. Категорически с вами согласен. Готов подписаться под каждым пунктом. На следующий год по федеральной программе мы заявились на ремонт шести школ», — сообщил он.

Национальные проекты инициированы Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.