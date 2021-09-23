«Школа одного дня» ДУМ РТ по обучению азам ислама набирает учеников на новый сезон

Духовное управление мусульман РТ объявляет набор слушателей в «Школу одного дня» восьмого потока, сообщает пресс-служба муфтията.

За 7 уроков (по одному в неделю) опытные хазраты и актив волонтерского молодежного движения ДУМ РТ бесплатно обучат участников навыкам чтения намаза и азам ислама.

Первое вводное занятие пройдет 16 октября в здании ДУМ РТ (ул. Габдуллы Тукая, 38) в 8 утра, заключительный урок — 27 ноября.

На курсы приглашаются желающие от 17 лет. Проект «Школа одного дня» создан для тех, кто желает стать практикующим мусульманином, но не может посещать примечетские курсы на протяжении 5 лет.

Уроки на татарском и русском языках будут проходить в Галиевской мечети (ул. Габдуллы Тукая, 40) раз в неделю, по субботам с 8.00 до 13.00.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться по ссылке, по телефону: +7 (843) 237-86-18 до 16 октября в будние дни с 9.00 до 17.00 или по ссылке в шапке профиля социальной сети Instagram @muslimmol.