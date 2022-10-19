Школа Набережных Челнов выиграла полумиллионный грант во всероссийском конкурсе проектов

Набережночелнинская школа-интернат «Омет» №86 приняла участие во Всероссийском конкурсе грантовых проектов «Сквозные образовательные траектории». Проект образовательной организации победил в номинации «Здоровье» и получил грант в 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Проект направлен на развитие и популяризацию здорового образа жизни детей-инвалидов с помощью занятий физической культурой и спортом на территории школы, – отметили в министерстве. – Всего на конкурс поступило 1 850 заявок из 79 регионов России».

В набережночелнинской школе планируется открыть новую секцию по игре бочча. Бесплатные занятия будут организованы по программе физкультурно-оздоровительной направленности для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На средства гранта будет приобретен необходимый инвентарь.

Бочча – спортивная игра на точность с мячом, близкая к боулингу. Регулярные занятия развивают ловкость, реакцию, выносливость, координацию движений и глазомер.