Школа, манеж и инфекционная больница: в Татарстане продолжается строительство и капремонт

В рамках народной программы «Единой России» партийные активисты, представители ведомств и другие заинтересованные лица посетили строящиеся объекты, изучили ход благоустройства дворов и проконтролировали ход ремонтных работ в Набережных Челнах, Альметьевске и Пестречинском районе. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанского регионального отделения партии.

Секретарь Набережночелнинского отделения «Единой России», глава города Наиль Магдеев оценил ход капитального ремонта инфекционной больницы. В здании идет ремонт блока «Г», ведутся работы по устройству фасада и внутренней отделки, укладке инженерных коммуникаций, возведению перегородок.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов совместно с директором Фонда «Институт развития городов РТ» Наилей Зиннатуллиной, а также с руководителями и начальниками служб города провели рабочую поездку по объектам благоустройства. Они проверили ход строительных работ на территории Городского озера, Альметьевского водохранилища, микрорайона «Западные ворота» и улицы Советская. Также делегация осмотрела благоустроенные ранее Каскад прудов и бульвар Р. Фахретдина.

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов, главный государственный жилищный инспектор РТ Сергей Крайнов и заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Дмитрий Горев ознакомились с организацией ремонта многоквартирных домов и благоустройства дворов в селе Кощаково, изучили, как приводят в порядок 1-ю Пестречинскую школу, а также посетили футбольный манеж в райцентре.

Во дворах муниципалитета укладывают тротуары, делают подъездную дорогу из асфальта, устанавливают освещение, оборудуют детские площадки и парковочные места. В среднем выполняемость на сегодня составляет 40%. Пестречинскую 1-ю школу намереваются открыть в обновленном виде уже 1 сентября. Работы в здании начальной школы уже близятся к концу, а в средней на данный момент обустраивают отопление, меняют окна, застилают полы.

Финансирование работ на всех объектах ведется по республиканским программам.