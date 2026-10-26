«Школа фермера»: ветераны СВО в Татарстане открывают свой агробизнес

Ветераны специальной военной операции и члены их семей в Татарстане всё чаще выбирают предпринимательство в аграрной сфере. Защитники, вернувшиеся к мирной жизни, видят в фермерстве возможность реализовать себя, запустив собственное дело. Освоить новую профессию помогает образовательный проект «Школа фермера», организованный Минсельхозом РФ и Россельхозбанком при поддержке Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Содействие ветеранам СВО в обучении и последующем трудоустройстве – одно из ключевых направлений работы Государственного фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы помогают выстроить карьерную траекторию с учетом запросов работодателей, возможностей рынка труда, а главное – желаний, умений и компетенций самого ветерана. Сегодня наиболее последовательно этот путь выстроен в агропромышленном комплексе. Вместе с Министерством сельского хозяйства РФ и Россельхозбанком мы создаем возможности для получения знаний, практического опыта и запуска бизнеса в агросекторе. Это и проект «Школа фермера», и грантовая поддержка, и наставничество со стороны опытных специалистов», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Россельхозбанк реализует проект с 2020 года совместно с Минсельхозом РФ, регионами, аграрными вузами и сельхозпредприятиями. С осени 2024 года ветераны СВО и члены их семей могут поступить на обучение вне конкурсного отбора.

«Мы зачисляем наших героев вне конкурсного отбора. «Школа фермера» помогает ветеранам СВО получить новую профессию, вернуться к мирной жизни и уверенно строить агробизнес. И результат говорит сам за себя: 70% всех выпускников начинают свое дело на селе», – сказал Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Осенняя волна проекта стартовала 5 октября в 69 регионах. К обучению присоединились 540 ветеранов СВО и членов их семей. Слушатели могут освоить садоводство, ягодоводство, картофелеводство, овощеводство, мясное и молочное скотоводство, овцеводство, козоводство, пчеловодство, а также агротуризм и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

В Татарстане в 2026 году к обучению приступили 9 человек, среди которых ветераны специальной военной операции и члены семей погибших бойцов. Обучение проходит в течение двух месяцев на базе Казанского государственного аграрного университета с 5 октября по 5 декабря. Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных технологий. Подготовка ведётся по трём направлениям: «Кооперация», «Животноводство» и «Растениеводство». Программа завершается защитой бизнес-планов и выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленного образца.

В 2025 году в Татарстане обучение в «Школе фермера» завершили семь человек. Одним из выпускников стал ветеран СВО Альфис Шайхулмарданов. После обучения он воспользовался федеральной мерой поддержки, получил грант «Агромотиватор» и открыл собственное хозяйство.

Когда началась специальная военная операция, Альфис без колебаний встал в ряды защитников Родины. Служил под Угледаром, участвовал в оборонительных боях и штурмовых операциях. Переломный момент наступил во время одного из боёв: он подорвался на мине. Несмотря на тяжёлое ранение, сумел оказать себе первую помощь и выжить. Впоследствии Альфис перенёс ампутацию ноги.

Опорой для ветерана стали супруга и дети, чья любовь помогла ему вернуться к активной жизни. При поддержке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Альфис был назначен председателем районной организации Всероссийского общества инвалидов. Ветеран также своевременно получил спортивный протез, специализированный велотренажёр и адаптацию жилого помещения.

«После долгих месяцев лечения и реабилитации, когда я вернулся к работе и более-менее адаптировался к новой жизни, встал вопрос: чем заниматься дальше? Нужно было дело, которое прокормит семью и даст возможность реализоваться. Так и родилась идея собственного хозяйства», – поделился Альфис.

Администрация района предоставила в аренду землю сельхозназначения с прудом — под разведение рыбы. По рекомендации социального координатора Альфис прошёл обучение в «Школе фермера» и подался на грант «Агромотиватор» – специальную меру поддержки для ветеранов СВО, решивших заняться фермерством. Конкурсный отбор ветеран прошёл успешно. Получил 4 миллиона рублей. Открыл ИП, закупил рыбопосадочный материал и необходимое оборудование.

«Благодаря образовательной программе «Школа фермера» я открыл свой бизнес в сельском хозяйстве. И теперь, когда я смотрю на свой пруд и понимаю, что всё это – моё дело, я испытываю то самое чувство, которого так не хватало после ранения: я снова управляю своей жизнью. Фермерство оказалось не просто заработком – это пространство, где ты сам принимаешь решения, видишь результат своего труда и можешь передать это дело своим детям», – рассказал Альфис.

Сегодня Альфис продолжает развивать своё хозяйство. В планах – увеличение объёмов, расширение пруда и новые циклы выращивания рыбы. История ветерана показывает, что полученные навыки и создание собственного хозяйства могут стать основой для нового этапа жизни.

Опыт таких героев лёг в основу документального фильма «Школа специального назначения». Его героями стали ветераны – участники проекта «Школа фермера», которые после возвращения к мирной жизни начали развивать своё дело в сельском хозяйстве. Картина рассказывает о людях, которые нашли призвание в фермерстве и своим трудом помогают развивать малую родину. У героев разные жизненные истории и направления деятельности, но их объединяют вера в себя, стремление строить будущее и готовность осваивать новую профессию. Фильм призван поддержать тех, кто только выбирает дальнейший путь, и помочь обрести уверенность в своих силах.

Важное направление совместной работы фонда «Защитники Отечества» и Россельхозбанка – помощь героям и членам их семей в выборе профессионального пути. В августе и сентябре 2026 года в 64 субъектах России прошли экспертные встречи «Начни свое дело в АПК», посвящённые возможностям обучения и трудоустройства в аграрной отрасли. В Татарстане такая встреча прошла на площадке татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества». Участие в мероприятии приняли 15 ветеранов и членов их семей из 7 муниципальных районов республики.