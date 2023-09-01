«Школа должна быть именно такой»: в День знаний Минниханов открыл новую гимназию в Казани

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов 1 сентября, в День знаний, открыл новую гимназию №107 в Ново-Савиновском районе Казани. Образовательное учреждение рассчитано почти на 1,3 тыс. учеников. Внутри здания расположены современные учебные кабинеты, два спортивных зала, различные мастерские, художественно-эстетический комплекс, столовая на 612 мест, медицинский блок и два читальных зала.

«Сегодня знаковое событие. В Татарстане более 500 тыс. детей идут в школу, из них почти 60 тыс. — в первый класс. Эта гимназия — образец того, какой должна быть школа. Мы такие строим уже давно, но каждая из них имеет свои особенности. Мои пожелания [таковы], чтобы наши дети развивались в мире и согласии, экономика региона росла, наша столица становилась все краше, а мы все радовались своим детям», — заявил на торжественной церемонии открытия гимназии Рустам Минниханов.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Новая школа, расположенная по улице Сибгата Хакима, рассчитана на 1224 обучающихся. Сегодня в гимназии прозвенел первый звонок для девяти первых классов. Колокольчики в руки вместе с детьми взяли и почетные гости, среди которых помимо Рустама Минниханова были мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Мы находимся в новом здании гимназии. Таких в этом году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и федеральным программам открывается четыре, они рассчитаны на 6 тыс. детей. Сегодня в Казани 20 тыс. первоклассников впервые садятся за парты. Это рекордные цифры. Мы постарались создать все условия, чтобы дети раскрывали свои таланты. Здесь не только великолепные классы, но и актовый зал на почти 700 мест, два бассейна, спортзалы. Пусть наши детки растут красивыми и здоровыми», — сказал Ильсур Метшин.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

После первого звонка почетные гости осмотрели здание школы, посетили урок в одном из первых классов, а также побывали в интерактивной зоне и столовой.

«В нашей школе дети смогут с энтузиазмом осваивать новые предметы, вместе с педагогами совершать открытия и вносить свой вклад в развитие республики и страны», — выразила уверенность директор новой гимназии Анастасия Акмаева.