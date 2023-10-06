«Школа для всех» в Казани запустила новую серию уроков для детей с аутизмом

Первые уроки в рамках инклюзивного проекта «Школа для всех: инклюзивное образование» прошли в новом учебном году в двух казанских школах. Они направлены на поддержку и социальную адаптацию детей с расстройствами аутистического спектра.

«В этом году проект в третий раз стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он реализуется на базе ресурсных классов в школах № 1 и № 51 Вахитовского района Казани в партнерстве с родителями и педагогами. Кроме того, стартовал еще один проект „Киноклуб как место для открытий“, ставший победителем Президентского фонда культурных инициатив», — сообщили в пресс-службе АНО «Центр социальной поддержки».

Проект «Киноклуб как место для открытий» в новом учебном году стартовал в казанской школе №51 и в реабилитационном центре «Сила в детях». На киноуроках учащиеся в возрасте 8—12 лет, в том числе ребята с аутизмом, изучают историю России, ее традиционные духовно-нравственные ценности.

В рамках проекта «Школа для всех» сейчас проходят семинары для тьюторов. Все участники осваивают серию обучающих тренингов.