Школа для каждого: эксперты обсудят актуальные вопросы инклюзивного обучения

17-18 февраля группа компаний «Просвещение» проводит всероссийскую онлайн-конференцию «Инклюзивное измерение современного образовательного пространства». Вместе с экспертами, педагогами, авторами и родителями узнаем, как в школе и дома организовать комфортную среду, помогающую детям с особенностями жить обычной жизнью.

Обсуждать вопросы образования, инклюзивного в том числе, всегда важно предметно и с привлечением всех участников процесса – от директора школы и педагога до самого ученика и его родителей.

Первый день конференции будет интересен руководителям, педагогам и тьюторам. О проблемах современного образования детей с ОВЗ и траекториях образовательных маршрутов расскажут специалисты из Института коррекционной педагогики РАО: директор Татьяна Александровна Соловьева и ведущий научный сотрудник Светлана Борисовна Лазуренко.

Оценке инклюзивности среды и психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ будут посвящены выступления директора ГКОУ «Школа № 2124 “Центр коррекции и развития”» Адели Дамировны Вильшанской и директора Института проблем инклюзивного образования Светланы Владимировны Алехиной.

Во второй – родительский день – встретимся со специалистами по коррекционной педагогике, дефектологами, представителями НКО и даже с мамами и папами, которые воспитывают особенных детей. Среди ключевых спикеров выступят эксперты благотворительного фонда Даунсайд Ап, Центра лечебной педагогики «Особое детство», Московского городского педагогического университета, проекта ГЕРОИ и Московского государственного психолого-педагогического университета.

Оба дня на конференции будет работать сурдопереводчик.

Среди всех зарегистрированных участников конференции организаторы разыграют оборудование для групповой и индивидуальной работы: игровые наборы для развития моторики и фантазии, комплекты для стимуляции и мотивации, материалы для самовыражения и терапии.

Что ждет слушателей?

Эксперты расскажут о вопросах адаптации ребенка в коллективе, подготовке к школе, техниках домашнего обучения и развития, жизненных лайфхаках, инструкциях и советах, нюансах альтернативной и дополнительной коммуникации. Разберем актуальные темы, посвященные специфике обучения, оценке инклюзивности, профессиональной ориентации детей с ОВЗ.

Цель конференции – помочь педагогам качественно организовать процесс обучения, а родителям – грамотно выстроить диалог со школой и государством в правовом поле.

Как выстроить инклюзивную среду в школе? От учебных пособий до классных комнат.

Как преподавать особенным детям? От диагностики до педагогических подходов.

Как помочь своему ребенку? От коммуникации до развивающих практик.

У каждого участника трансляций будет возможность задать вопрос авторам учебных материалов для детей с ОВЗ, ведущим специалистам в области инклюзивного образования и экспертам из фондов и научных институтов. Слушателей ждут именные сертификаты и специальные скидки на учебную литературу для детей с ОВЗ.

Зарегистрируйтесь для участия и смотрите подробную программу конференции на сайте.