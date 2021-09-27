Школа «Ана теле» проведет День татарского кино с показом фильма «Инсаф»

Школа «Ана теле» проведет День татарского кино. Первое мероприятие разговорного клуба состоится 3 октября в зале Национальной библиотеки Татарстана, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В рамках мероприятия состоится показ художественного фильма “Инсаф”, обсуждение и работа с преподавателями Казанского федерального университета. Картина будет представлена на татарском языке с русскими субтитрами. Фильм снят по пьесе Рабита Батуллы “Прости меня, мама”», – отметили в министерстве.

В картине описывается история мальчика из деревни Бахчисарай, который выиграл в лото крупную сумму.

В фильме снялись такие заслуженные артисты Татарстана, как Фируза Зинатуллина, Ильфат и Энже Камалиевы, Фанис и Алия Калимуллины, Гульнара Абитова и Фернат Насибуллин. Главную роль исполнил Инсаф Хидиятуллин.