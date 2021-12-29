Школа «Адымнар» в Альметьевске откроется 20 августа 2022 года

Сегодня в Альметьевске, в микрорайоне «Алсу», идет активное строительство полилингвального комплекса «Адымнар», старт которому был дан 4 сентября этого года. Об образовании в районе рассказал глава муниципалитета Тимур Нагуманов на итоговой пресс-конференции с журналистами.

«Очень большой проект, который долго был под вопросом. Сейчас строители поднимают монолит будущего здания. В январе 2022 года планируют подачу тепла в новое здание для того, чтобы начать отделочные работы», — сказал спикер.

Все строительные работы ведутся строго по графику. Новая школа площадью почти 25 тыс. квадратных метров будет рассчитана на 1 224 школьника. Лицей будет оборудован типовыми классами, бассейном с двумя чашами, столовой на 500 посадочных мест, двумя спортзалами, различными кабинетами, группами продленного дня.

Проект стоимостью порядка 2,2 млрд рублей планируется реализовать к 20 августа 2022 года, когда учебное заведение распахнет свои двери для учеников.