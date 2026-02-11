«Школа 21» представит квест-игру «Тайны озера Кабан» в Казани

Изображение предоставлено организаторами мероприятия

Казанский кампус «Школы 21» (проект Сбера) организует интерактивный квест «Тайны озера Кабан» в рамках фестиваля «Курше». Мероприятие состоится 21 февраля 2026 года на набережной озера Кабан.

«Тайны озера Кабан» – это командное приключение, в котором участникам предстоит собрать осколки забытой истории, скрытые в водах легендарного озера. Игроков ждет не просто прогулка, а погружение в татарский фольклор, где цифровые навыки, креатив и работа в команде помогут раскрыть секреты прошлого.

В программе квеста:

– исторические ребусы и оживающие страницы народных преданий;

– цифровые вызовы, в которых логика и кодинг побеждают древние тайны;

– командные испытания на набережной;

– погружение в традиции Татарстана, открытия и живой адреналин.

Участники пройдут несколько точек маршрута, выполняя задания разной направленности: от разгадки исторических загадок до применения цифровых навыков и проверки знания татарского фольклора.

После успешного завершения всех этапов игроки соберут финальную историю, отражающую легендарные события прошлого, сохранившиеся в народной памяти и преданиях Татарстана.

Авторами идеи выступили выпускники «Школы 21», развивающие собственный проект «Без виз». Старт игры запланирован на 13 часов.

Зимний «Курше фест» продолжает летний сезон фестиваля, инициированного Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Конкурс предоставляет жителям республики возможность выиграть грант для организации мероприятий в своем дворе.

В регионе также запущен проект «Зима в Татарстане», который представляет собой продолжение аналогичной летней инициативы по созданию единой афиши всех событий, проходящих на открытом воздухе в республике.