Школа №2 в Рубежном готовится принять учеников после масштабной реконструкции

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Делегация Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ и начальником Управления по работе с территориями Ильнуром Гариповым посетила школу №2 города Рубежного, где ремонтные работы находятся на финальном этапе. Реконструкция, проведенная силами татарстанского подрядчика, заняла всего год и охватила все основные помещения учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в РТ.

В ходе ремонта обновлены учебные кабинеты, спортивные залы, фасад здания, специализированные классы химии и биологии, а также актовый зал. Главный холл школы украсили художественные панно.

Ильнур Гарипов напомнил, что год назад здесь проходила акция «Помоги собраться в школу», во время которой детям вручали портфели и школьные принадлежности. Он отметил, что за прошедший год школа преобразилась и теперь полностью готова к новому учебному году.

По его словам, учреждение соответствует высоким стандартам, принятым в России, и не уступает лучшим школам Татарстана. Гарипов поблагодарил строителей за качественный ремонт и удачный дизайн, подчеркнув, что в проекте работали специалисты республики.

Вместе с Гариповым школу осмотрели вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета Назип Хазипов, активисты татарстанского отделения МГЕР и другие представители делегации.

Сейчас на объекте завершается обустройство входной группы: специалисты монтируют козырьки и опоры крыльца. Параллельно укладывается напольное покрытие в спортивном зале для занятий боевыми искусствами, где ранее преподавались карате и дзюдо. После завершения работ и оснащения залов спортинвентарем планируется возобновить эти секции, чтобы юные жители Рубежного могли вернуться к тренировкам.

Также продолжается установка светового оборудования для интерактивных досок. Все работы ведутся в сжатые сроки, чтобы уже в ближайшее время школа открыла двери для учеников в полностью обновленном и современном пространстве.

Ремонт школ соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».