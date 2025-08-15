Школа №2 в Рубежном готовится принять учеников после масштабной реконструкции
Делегация Татарстана во главе с первым заместителем руководителя Администрации Раиса РТ и начальником Управления по работе с территориями Ильнуром Гариповым посетила школу №2 города Рубежного, где ремонтные работы находятся на финальном этапе. Реконструкция, проведенная силами татарстанского подрядчика, заняла всего год и охватила все основные помещения учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия» в РТ.
В ходе ремонта обновлены учебные кабинеты, спортивные залы, фасад здания, специализированные классы химии и биологии, а также актовый зал. Главный холл школы украсили художественные панно.
Ильнур Гарипов напомнил, что год назад здесь проходила акция «Помоги собраться в школу», во время которой детям вручали портфели и школьные принадлежности. Он отметил, что за прошедший год школа преобразилась и теперь полностью готова к новому учебному году.
По его словам, учреждение соответствует высоким стандартам, принятым в России, и не уступает лучшим школам Татарстана. Гарипов поблагодарил строителей за качественный ремонт и удачный дизайн, подчеркнув, что в проекте работали специалисты республики.
Вместе с Гариповым школу осмотрели вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин, руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, депутат Госсовета Назип Хазипов, активисты татарстанского отделения МГЕР и другие представители делегации.
Сейчас на объекте завершается обустройство входной группы: специалисты монтируют козырьки и опоры крыльца. Параллельно укладывается напольное покрытие в спортивном зале для занятий боевыми искусствами, где ранее преподавались карате и дзюдо. После завершения работ и оснащения залов спортинвентарем планируется возобновить эти секции, чтобы юные жители Рубежного могли вернуться к тренировкам.
Также продолжается установка светового оборудования для интерактивных досок. Все работы ведутся в сжатые сроки, чтобы уже в ближайшее время школа открыла двери для учеников в полностью обновленном и современном пространстве.
Ремонт школ соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».