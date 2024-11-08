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Складской центр «Яндекс Маркета» под Зеленодольском откроется в 2025 году
Распределительный центр «Яндекс Маркета» под Зеленодольском начнет работу в конце 2025 года. Об этом сообщил исполнительный директор индустриального парка «Дружба R1» Сергей Ян на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.
«Первый якорный резидент, сейчас занимаемся непосредственно строительством распределительного центра "Яндекс Маркета". Общая площадь достигет 90-100 тыс. кв. метров. Он будет размешен на 20 га земли. Пуск операционной деятельности арендатора планируется на конец 2025 года», – сказал Ян.
Распределительный центр «Яндекс Маркета», первый на территории Татарстана, будет располагаться в индустриальном парке «Дружба» (промышленный парк «Тура 2.0»). Проект парка был одобрен на заседании Инвестиционного Совета Татарстана в июне 2023 года.
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