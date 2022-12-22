Складом Почты России в Казани целый год будет пользоваться онлайн-ретейлер

Почта России заключила соглашение с KazanExpress об использовании своего бондового склада на базе логистического почтового центра в Казани.

На первом этапе маркетплейс разместит на складе Почты России — эксклюзивного оператора нового правового эксперимента — от 30 до 40 тыс. заказов. Онлайн-ретейлер будет хранить здесь нерастаможенные зарубежные товары и платить налоги и пошлины только за реально проданный товар, а не за всю партию. Все нераспроданные остатки он сможет экспортировать за границу без дополнительных затрат.

Эксперимент по созданию бондовых складов в России продлится ровно год: с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024-го. Предполагается, что участие в нем позволит ecom-игрокам сократить затраты на логистику и сроки доставки: покупатели смогут получать зарубежные товары за один-три дня вместо нескольких недель. Механика возврата будет такой же простой, как для любого онлайн-заказа внутри страны.

Еще в июне 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов фактически стал инициатором эксперимента по созданию бондовых складов в России, направив соответствующее предложение в адрес Премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В августе того же года было подписано соглашение с Почтой России о намерении реализовать на территории республики проект по созданию первого в России бондового склада. Координация работы по этому проекту со стороны Татарстана была поручена помощнику Президента РТ Фариду Абдулганиеву.

Как отметил бизнес-омбудсмен, за это время была проведена большая подготовительная работа вместе с законодателями, исполнительными органами власти, маркетплейсами, транспортными и логистическими компаниями. «Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы проект бондового склада выстрелил в Татарстане и дал положительный опыт для всей российской отрасли интернет-торговли», — подчеркнул он.

В свою очередь руководитель дирекции по развитию складского бизнеса Почты России Александр Дзвонковский сообщил, что она готова к запуску эксперимента. Компания выделила два склада на базе своих логистических объектов в Москве и Казани и готова оперативно расширить площадь бондовых складов в случае высокого интереса со стороны клиентов.

Сооснователь и генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин напомнил, что Татарстан активно поддерживает и развивает e-commerce. «Это логично — регион находится в центре европейской части России, где сосредоточено 90% онлайн-торговли», — пояснил он.

В ближайший год KazanExpress протестирует модель работы с бондовым складом. Хуснуллин выразил надежду, что у продавцов появится возможность привозить больше товаров, а покупатели получат расширенный ассортимент.