Склад временного хранения грузов открылся на территории терминала ГЖД в Казани

Склад временного хранения грузов открылся на территории грузового терминала Горьковской железной дороги Тихорецкая в Казани, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Он представляет собой открытую охраняемую площадку с твердым покрытием, где обеспечивается сохранность товаров, исключен доступ посторонних лиц, а также имеется технологическое и весовое оборудование», – говорится в сообщении.

Здесь будут временно храниться товары и проводиться таможенные операции с прибывающими грузами до передачи их получателю.

Всего на Горьковской магистрали действует 366 станций, из которых около 230 ведут грузовые операции.

Для подготовки инфраструктуры к строительству скоростной трассы М12 на станциях Горьковской железной дороги была обустроена площадка для навалочных грузов и установлены автомобильные весы. Все это позволяет более эффективно производить переработку сыпучих грузов. Так, в январе-октябре этого года на станциях Горьковской магистрали переработано 1,5 млн инертных материалов.