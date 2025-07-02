news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 июля 2025 11:47

Склад с продуктами в детском лагере в Нурлате закрыли из-за мышей и санитарных нарушений

Читайте нас в
Телеграм
Склад с продуктами в детском лагере в Нурлате закрыли из-за мышей и санитарных нарушений
Фото: пресс-служба&nbsp;ГУФССП России по Республике Татарстан

В Нурлате судебные приставы приостановили использование склада, где хранились продукты для детского лагеря «Заречный». Такие меры были приняты после проверки Роспотребнадзора.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан, помещение было не защищено от грызунов, а внутри нашли мертвых мышей. Все продукты сразу перевезли в другое место, но дело уже дошло до суда.

Нурлатский районный суд постановил закрыть склад на 60 дней, чтобы оператор питания успел исправить все нарушения.

После вынесения решения судебные приставы оперативно выехали на место: дверь склада опечатали, а представителю компании вручили требование об устранении нарушений. Теперь у оператора есть два месяца, чтобы все исправить. Только после этого склад снова смогут использовать.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

Минтруд РФ подготовил проект производственного календаря на 2026 год

1 июля 2025
Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

Рустам Минниханов в Анкаре встретился с министром торговли Турции

1 июля 2025