Склад с продуктами в детском лагере в Нурлате закрыли из-за мышей и санитарных нарушений

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

В Нурлате судебные приставы приостановили использование склада, где хранились продукты для детского лагеря «Заречный». Такие меры были приняты после проверки Роспотребнадзора.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУФССП России по Республике Татарстан, помещение было не защищено от грызунов, а внутри нашли мертвых мышей. Все продукты сразу перевезли в другое место, но дело уже дошло до суда.

Нурлатский районный суд постановил закрыть склад на 60 дней, чтобы оператор питания успел исправить все нарушения.

После вынесения решения судебные приставы оперативно выехали на место: дверь склада опечатали, а представителю компании вручили требование об устранении нарушений. Теперь у оператора есть два месяца, чтобы все исправить. Только после этого склад снова смогут использовать.