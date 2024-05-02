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Склад «Хорошие руки» передали «Доброй Казани»
Благотворительный склад «Хорошие руки» на улице Калинина в Казани перешел в ведение «Доброй Казани». Об этом сообщили в официальной группе благотворительного фонда.
«Команда, дорогие друзья! С невероятным облегчением и ноткой легкой грусти сообщаю: наша команда больше не имеет отношения к Благотворительному складу "Хорошие руки" на улице Калинина. Он переходит в ведение АНО "Добрая Казань"», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по результатам переговоров стороны решили оставить там точно такой же склад, но под другой вывеской. То есть, люди по-прежнему будут получать необходимую им помощь.
В организации также выразили надежду на то, что «под крылом мэрии это будет получаться намного лучше, чем получалось у них».
Также неизменным останется и коллектив. На время переходного периода (ориентировочно до 20 мая) возобновляется приём вещей в прежнем графике: по будням с 10.00 до 18.00 и с 10.00 до 14.00 по выходным. Контейнер в «Парк Хаусе» также функционирует.
Дату и порядок работы на раздачу жители смогут уточнить в «Доброй Казани» по телефону +78435587418.
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