«Скидка 20% – это существенно»: поднимут ли авторынок со дна льготные кредиты?

Более чем в 4 раза рухнули продажи новых автомашин в регионах России в июне. Аналогичная ситуация сложилась и в Татарстане. Спасти автопром должна программа льготных кредитов на покупку машин. На какие автомобили будут распространяться льготные займы и как их оформить, выяснила корреспондент «Татар-информа».

На авторынке Татарстана в июне было продано чуть более 1 тыс. автомобилей. Это в 4,8 раза меньше, чем в том же месяце прошлого года Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан вошел в топ-5 регионов России по объемам продаж автомашин

На авторынке Татарстана в июне было продано чуть более 1 тыс. автомобилей. Это в 4,8 раза меньше, чем в том же месяце прошлого года, подсчитал «Автостат Инфо». Тогда в республике продали 5,3 тыс. легковушек.

По объему продаж Татарстан оказался на пятом месте в России. Всего в стране в прошлом месяце было продано 32,8 тыс. машин, тогда как в июне 2021 года – более 142 тыс. автомобилей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в целом в первом полугодии продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 57,5% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Всего на рынке было продано 370,2 тыс. автомобилей.

«Российский автомобильный рынок находится в тяжелом состоянии. Во-первых, ограничено предложение со стороны иностранных компаний, которые в настоящий момент не выпускают автомашины за исключением китайских производителей. Во-вторых, сейчас клиенты не готовы тратить сбережения и покупать автомобили», – прокомментировал автоэксперт, руководитель проекта «Правильный автобизнес» Роман Гуляев.

Рынок автокредитования в Татарстане сократился вдвое

На фоне падения продаж снизилась и динамика выдачи автокредитов. Как сообщили «Татар-информу» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), в первом полугодии 2022 года в Татарстане было выдано 10,8 тыс. кредитов, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно татарстанцы оформили кредиты на 11,9 млрд рублей против 21,3 млрд годом ранее.

В июне кредитование несколько оживилось: татарстанцы оформили почти 2 тыс. кредитов – на 26,3% больше, чем в мае этого года.

«После падения в марте в следующие месяцы наметилась тенденция к постепенному восстановлению сегмента автокредитов. При этом существенный рост выдачи в мае-июне объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок», – прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

На фоне падения продаж снизилась и динамика выдачи автокредитов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Скидка на автомобиль составит 20% или максимально 400 тыс. рублей

По мнению Правительства России, толчок автокредитованию, а главное – производству автомобилей в стране даст программа льготных кредитов и лизинга, которую реанимировал Минпромторг России. На поддержку производителей выделили 20,7 млрд рублей.

Какой автомобиль можно приобрести на льготный кредит?

Любые модели автомобилей «УАЗ», LADA и «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей. Машина должна быть не старше 2021 года и приобретена у дилера.

Электромобиль Evolute, выпуск которых начнется в Липецке в сентябре, стоимостью до 2,8 млн рублей.

Сколько составит скидка?

Для татарстанцев скидка на автомобиль составит 20% или максимально 400 тыс. рублей.

Скидка на электромобили – 35%, но она не может быть больше 925 тыс. рублей.

Сколько будет действовать программа?

Получить льготный кредит можно до конца 2022 года. Срок действия кредитного договора – не более 36 месяцев.

Как оформить кредит?

Льготный кредит можно оформить по пяти программам автокредитования, сообщает портал объясняем.рф:

«Семейный автомобиль» (для тех, у кого есть хотя бы один ребенок)

«Первый автомобиль» (для тех, у кого раньше не было машины в собственности)

«Медицинский работник» (для всех сотрудников государственной системы здравоохранения)

«Для работников организаций государственной системы образования» (для всех сотрудников государственных образовательных учреждений)

«Трейд-ин» (для тех, кто воспользовался системой трейд-ин, то есть сдал официальному дилеру старый автомобиль в зачет стоимости нового)

Заявки на кредиты уже начали принимать крупные банки в России.

По расчетам Минпромторга, по льготной программе автокредитования до конца года будет продано не менее 50 тыс. автомобилей.

Программа Минпромторга РФ предполагает оформление автотехники по льготным программам лизинга Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Льготный лизинг можно оформить и на легковые автомобили, и на грузовики

Кроме автокредитов со сниженной ставкой программа Минпромторга РФ предполагает оформление автотехники по льготным программам лизинга.

Базовая скидка по программе льготного лизинга составит 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и будет распространяться на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок «УАЗ», LADA, «ГАЗ», «УРАЛ». Скидка на электромобили составит также 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Также по программе будет субсидироваться покупка грузовиков. Лизинговая компания «КАМАЗ» сообщила, что уже начала принимать заявки по льготной программе.

«Лизинговая компания “КАМАЗ” является активным участником программ стимулирования потребительского спроса на автомобили. Сегодня это необходимая российскому автомобильному рынку мера», – прокомментировал «Татар-информу» руководитель пресс-службы «КАМАЗа» Олег Афанасьев.

Минпромторг РФ планирует, что с использованием льготного лизинга в этом году будет продано не менее 25,7 тыс. автомобилей.

По расчетам Минпромторга, по льготной программе автокредитования до конца года будет продано не менее 50 тыс. автомобилей Фото: © «Татар-информ»

Бюджет программы может быть увеличен

По мнению ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, программа льготного автокредитования может помочь отечественному автомобильному рынку.

«Заявленный бюджет программы позволит увеличить продажи автомобилей, не исключено, что в случае необходимости он может быть увеличен», – отметил он.

По его словам, такие меры поддержки и ранее доказывали свою эффективность, и их целесообразно продолжать. Так, согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ, с 1 января по 2 октября 2016 года в рамках трех программ стимулирования спроса (программа обновления парка, льготное автокредитование и льготный лизинг) было продано 516 тыс. различных транспортных средств. В рамках программы льготного лизинга продажи тогда составили свыше 30 тысяч единиц коммерческого транспорта (легкие коммерческие автомобили, грузовые автомобили, автобусы) на общую сумму свыше 50 млрд рублей.

«Нынешняя программа поддержки автомобильного рынка может быть столь же успешной, ведь есть опыт использования таких программ ранее. Программы поддержки стартовали на прошлой неделе, в ближайшее время о них узнают потребители и число клиентов этих программ поддержки увеличится. Опять-таки, учитывая предыдущий опыт программ поддержки авторынка, условия нынешней программы должны быть аналогичными, а значит, она может пользоваться спросом у потребителей», – отметил Баранов.

Программа будет востребована у населения, поскольку рассчитана на массовый сегмент автомобилей Фото: © «Татар-информ»

«Клиенты массового сегмента очень чувствительны к хорошим предложениям и скидкам»

«Исторически программы всегда помогали и поднимали покупательский спрос, но сейчас основная причина в том, что стоит производство. Нужно стимулировать развитие производства, нужно скорее восстанавливать работу “АвтоВАЗа” и запускать производство автомобилей “Москвич”», – считает представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вера Павлова.

По ее словам, программа будет востребована у населения, поскольку рассчитана на массовый сегмент автомобилей. «Клиенты массового сегмента очень чувствительны к хорошим предложениям и скидкам. И для них эти 20% по программе первый автомобиль, семейный автомобиль – это существенно», – полагает она.

Павлова подчеркнула, что программа также поддержит предпринимателей, которые смогут приобретать технику в лизинг со скидками.

«Сейчас говорят на рынке: “Вот мы не производим, поставок нет, но есть параллельный импорт, который спасет рынок”. На самом деле не спасет, потому что параллельный импорт автомобилей для юридических лиц не работает. А если и заработает, то не факт, что он покроет необходимый запрос, поскольку никто не отменял мировой дефицит автомобилей. Заводы Европы, Японии тоже останавливаются, у них тоже есть проблемы с поставками комплектующих. Ни одна страна не производит автомобиль от болтика до двигателя. И если в какой-то стране дефицит полупроводников, то эти полупроводники перестали производиться в нужном объеме. Это значит, что остальные страны, которые использовали эти проводники, вынуждены либо останавливать производство, либо пытаться что-то делать без них», – полагает Павлова.

Она отметила, что запуск программы актуален. «Во-первых, повышение цен произошло – это уже свершившийся факт. Покупательский спрос сильно снижен – люди стараются экономить. Программа государственного стимулирования поможет повышению спроса. Главное, чтобы были автомобили», – сказала эксперт.

Роман Гуляев считает, что запуск льготного кредитования сильно подстегнет автомобильный рынок. Но динамика будет зависеть и от внешних условий. Эксперт считает, что заявленные цифры программы реальны, но на их достижение будет влиять потребительский спрос.