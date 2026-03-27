Ски-альпинист Никита Филиппов впервые в сезоне не прошел квалификацию на Кубке мира

Фото: телеграм-канала Никиты Филипова

Серебряный призёр зимней Олимпиады-26, россиянин Никита Филиппов пришел к финишу шестым и не квалифицировался в финал спринта по ски-альпинизму на Кубке мира-2025/26.

Филиппов преодолел дистанцию за 3 минуты 40,3 секунды, отстав от лидера швейцарца Томаса Буссарда на 24,2 секунды.

Ранее в рамках этапа Кубка мира россиянин завоевал бронзу в спринте в Италии (Валь-Мартелло), показав время 3.02,2.

Во время Олимпийских игр-2026 Никита Филиппов стал серебряным призером, а затем одержал победу в чемпионате Европы.