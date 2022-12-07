Сказочный поезд Деда Мороза в Челнах встретили 10 тыс. человек

На железнодорожном вокзале в Набережных Челнах побывал сказочный поезд Деда Мороза. На встречу с главным волшебником страны пришли 10 тыс. горожан — и детей, и взрослых, рассказали «Татар-информу» в Управлении информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Гость из Великого Устюга вышел на перрон, чтобы поздравить горожан с наступающим Новым годом.

К поздравлениям присоединился заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов, он пожелал челнинцам всего самого хорошего.

Далее состоялась праздничная программа с участием творческих коллективов и солистов ДК «Энергетик», Молодежного центра «Шатлык» и цирка.

Передвижная резиденция Деда Мороза — это специальный празднично оформленный поезд, состоящий из вагонов для игр и квестов, салона-приемной, вагона-ресторана и других.

Часть из них открыта для свободного посещения — ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где повара готовят уникальные северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера.

Поезд начал свой путь из Великого Устюга 22 октября, а завершит поездку 14 января, после чего отправится в обратную дорогу. Всего зимний волшебник объедет более ста городов.