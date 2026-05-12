Сказочный балет Прокофьева «Золушка» открыл XXXIX Нуриевский фестиваль

XXXIX Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева открыл свою программу премьерой балета «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке Надежды Калининой.

«Замечательные декорации, насыщенная хореография, яркие персонажи, буйство красок и шикарные костюмы. На мой взгляд, у нас получился сказочный, волшебный бал, о котором Золушка всегда мечтала. Она в него попадет, и зритель тоже станет частичкой этого бала», – рассказала журналистам сама хореограф-постановщик – главный балетмейстер Омского государственного музыкального театра.

Одна из самых ярких симфонических партитур XX века обрела новое прочтение в хореографический версии Надежды Калининой и сценографии Сергея Новикова.

«Для меня это первая работа в Казани. Касательно фестиваля, я точно знаю, что о нем знают во всем мире. Мои коллеги в Италии и во Франции знают о нем. Фестиваль известен, и он развивается», – отметил Новиков.

Музыкальным руководителем постановки выступает известный дирижер, директор Армянского национального театра оперы и балета Карен Дургарян. Художник по свету – Иван Виноградов. Видеохудожник – Илья Смилга.

«Это престижно. Я очень благодарна руководству театра за то, что они обратились [ко мне] с таким предложением. Для нас с Сергеем Новиковым один из любимейших композиторов – Сергей Сергеевич Прокофьев. У меня самой были мысли предложить театру „Золушку“, и я очень признательна, что они согласились на такую роскошь и богатство для этого спектакля. Сергей Прокофьев этого стоит однозначно», – прокомментировала журналистам Калинина выбор балета для открытия фестиваля.

В афише фестиваля присутствуют шедевры балетного наследия XIX-XX веков («Баядерка», «Корсар», «Дон Кихот», «Щелкунчик»), национальная классика («Шурале») и авторские спектакли театра («Грек Зорба» и «Лебединое озеро»). В спектаклях примут участие артисты и дирижеры, представляющие ведущие театры России и зарубежных стран.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится приезд труппы Санкт-Петербургского театра оперы и балета Бориса Эйфмана (23 и 24 мая) со спектаклем «Красная Жизель» на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе. Частью фестиваля станет образовательная программа, включающая встречи с деятелями балетного искусства и круглый стол по вопросам развития хореографического искусства.

Международный Нуриевский фестиваль, проходящий в Казани с 1987 года, основан по инициативе директора ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова как фестиваль классического балета. С 1993 года фестиваль носит имя Рудольфа Нуриева – с личного согласия танцовщика, ставшего его участником в 1992-м.

В разное время в спектаклях и концертах фестиваля участвовали звезды мировой балетной сцены: Ирек Мухаммедов, Ульяна Лопаткина, Владимир Васильев, Надежда Павлова, Светлана Захарова, Юлия Махалина, Денис Матвиенко, Илзе Лиепа, Юргита Дронина, Матиас Эйман, Дмитрий Симкин, Фарух Рузиматов и многие другие.