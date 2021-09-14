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14 сентября 2021  10:53

Сказочные персонажи напомнили казанским первоклассникам ПДД

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Театральный марафон по безопасности дорожного движения состоялся для восьми с половиной тысяч первоклассников из казанских школ.

 

Фото: ©  Госавтоинспекция Татарстана

13 спектаклей, посвященных правилам дорожного движения для первоклашек организовали и провели сотрудники Госавтоинспекции, бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» и творческий коллектив молодежной общественной организации «Кояш нуры – Луч Солнца».

 

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

Сказочные персонажи со сцены напомнили детям о правилах дорожного движения для пешеходов и пассажиров, о необходимости всегда иметь при себе световозвращающие элементы.  

 

Фото: ©  Госавтоинспекция Татарстана

 Первоклассникам подарили памятки о ПДД и световозвращающие наклейки.

#ПДД #пропаганда ПДД
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