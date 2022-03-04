«Сказочные мелодрамы»: С 7 марта в 19:00 волшебные премьеры на Dомашнем!

Самые красивые истории любви в линейке премьер «Сказочные мелодрамы» - по будням с 7 марта в 19:00 на канале Dомашний!

Открывает неделю премьер 7 марта мелодрама «Непрекрасная леди». Главные роли исполнили Клавдия Дрозд, Артур Логай и Артём Алексеев.

Восемь лет назад родители Анфисы исчезли при странных обстоятельствах, но она была уверена: родители не могли пропасть, их убили. С возрастом она находила тому всё больше подтверждений.

После выпуска из интерната в планы Анфисы не входит учёба-работа-выбиться-в-люди. Повзрослевшая девушка готовит план мести. И после первой попытки, которая оканчивается провалом, она понимает – победить дракона можно только хитростью. Для этого Анфисе предстоит стать другим человеком и сделать все возможное, чтобы самой не оказаться жертвой и не влюбиться во врага.

В Международный женский день 8 марта зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы «Принцесса из Горошино». В главных ролях – Анастасия Иванова и Юрий Фелипенко.

Начинающая актриса отправляется в село Горошино, чтобы вжиться в роль для своего первого фильма.

Марина никогда до этого в деревне не была и чувствует себя там, как на другой планете. К тому же, девушка еще не знает, что похожая на нее мошенница украла у олигарха Базаревича ценную картину, и теперь начнется настоящая путаница: все знакомые считают Марину погибшей, а охранники олигарха, наоборот, начинают на неё охоту...

Продолжит линейку романтических премьер мелодрама 9 марта мелодрама «Уроки жизни и вождения». Главные роли исполнили Анастасия Иванова и Александр Константинов.

Анна Любич, известная автогонщица, оставившая спорт, открывает школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, Анна решает проблемы своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич, и Зои Сергеевны, попавшей в аварию. Мастер безупречного вождения Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, с Валерой, инструктором школы, с Ярославом – своим несостоявшимся мужем. Кто из них научит Анну правилам жизни? Кто сможет убедить сильную женщину не бояться своих чувств и двигаться по главной дороге – к своему счастью?

10 марта состоится премьера остросюжетной мелодрамы «Чужое счастье». Главные роли исполнили Любава Грешнова и Дмитрий Ратомский.

У Елены есть все, что нужно для счастья – любящий муж Захар и обожаемая дочь Маша. Елена занимается благотворительностью: у нее есть фонд, который помогает людям, перенесшим инсульт. Елена считает свою семью идеальной – у них и любовь, и доверие, и взаимопонимание. Но вскоре Елену ждет удар - выясняется, что у мужа есть любовница, которая ждет от него ребёнка. С этого момента жизнь Елены стремительно летит под откос.

После развода Елена остается без средств к существованию, и, что самое страшное – впереди суд, который может оставить Машу с отцом. В борьбе с бывшим мужем Елена терпит сокрушительное поражение.

Елена пытается жить в новой реальности, ей помогает юрист Максим, с которым они были шапочно знакомы еще в прошлой жизни Елены. Максим становится для нее спасителем и защитником - она снова вынуждена сражаться с ударами судьбы, чтобы отвоевать свое счастье быть с дочкой: счастье, которое стало чужим.

Завершает неделю волшебных премьер 11 марта мелодрама «Игра в дочки-матери». В главных ролях – Дарья Калмыкова и Игорь Теплов и Вероника Норина.

Заведующая небольшой провинциальной библиотекой Марина одна растит 12-летнюю дочку Яну и не теряет надежды устроить личную жизнь. У Марины роман с архитектором Андреем и, когда он делает ей предложение, Марина без раздумий соглашается – она так долго мечтала о настоящей крепкой семье!

За несколько дней до свадьбы Марина вдруг обнаруживает у Андрея в телефоне романтическую переписку… Новая знакомая Марины Татьяна предлагает ей своего детектива, который находит доказательства измены.

Марина прогоняет Андрея, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать к ней… За решением навалившихся проблем Марина не сразу замечает, что после переезда дочь Яна отдалилась от неё. Во время очередной ссоры с Мариной Яна заявляет, хотела бы такую маму как Татьяна… И тут выясняется правда: Татьяна – биологическая мать Яны, и готова на всё, чтобы вернуть себе дочь… Марина понимает, что ей предстоит сложная борьба за девочку, которую она удочерила и вырастила, как родную… В этот трудный момент на пороге Марины появляется Андрей…