«Сказочные мелодрамы»: С 14 ноября в 19.00 стартуют Волшебные премьеры на Dомашнем!

Романтичные истории любви в премьерной линейке «Сказочные мелодрамы» – с 14 ноября в 19.00 на канале Dомашний!

Откроет сказочный марафон 14 ноября в 19.00 мелодрама «По ту сторону солнца». В главных ролях – Ирина Жёлтикова и Родион Галюченко.

Сюжет: «Умницы-красавицы» Аня и Катя выросли в небольшом прибрежном городке. Катя познакомилась с бизнесменом из Москвы, приняла его предложение выйти замуж и уехала в столицу. Аня, пережив предательство жениха и семейную трагедию, ушла с головой в работу.

Спустя два года Катя узнала о проблемах подруги и пригласила её пожить у себя. В родном городке Аню ничего не держит – мама умерла, отец поспешно женился вновь, а новый знакомый Игорь, в которого она влюблена, неожиданно пропал. Переехав в столицу, Аня попадает в самое сердце интриг и опасных событий…

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ПК «Киномир»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Ирина Путятина, Александра Виноградова, Татьяна Яковенко, Константин Дыдышко

Автор сценария: Галина Сальгарелли

Исполнительный продюсер: Вера Микова

Режиссер-постановщик: Виталий Бабенко

Оператор-постановщик: Сергей Алексеев

В ролях: Татьяна Селиверстова, Ирина Жёлтикова, Иван Ратников, Петр Романов, Родион Галюченко, Анна Сорокина, Валерий Смородин, Мария Бокова, Леонид Клёц, Татьяна Яковенко, Жанна Семёнова, Геннадий Землянский, Акилина Соколова, Зенфира Арсланова, Роман Печерский, Федор Леонов и другие.

15 ноября в 19:00 зрительницы смогут погрузиться в мелодраму «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой». Главные роли исполнили Алина Мазненкова и Константин Соловьев.

О честности и преданности профессии врача-гинеколога Анны Калистратовой знает весь город. Она работает в больнице и дарит женщинам возможность стать матерью, но сама бездетна и не замужем.

Однажды ей в кабинет подбрасывают младенца с запиской «доктору Калистратовой». Увидев отчество малышки, Анна понимает, что отец девочки – ее бывший муж, местонахождение которого неизвестно… Анна решает оставить ребенка себе и начинает поиски Вадима, не подозревая, куда они ее заведут. Помочь Анне вызывается бывший спортсмен Василий, он готов на всё ради Анны и явно к ней неравнодушен, но все мысли доктора Калистратовой занимает ребенок и его пропавший отец.

Сможет ли Анна узнать тайну своего бывшего мужа? Сохранились ли у нее к нему чувства или у верного и мужественного Василия есть шанс покорить ее сердце? Кто подбросил младенца и где его настоящая мать?..

Количество серий: 4

Хронометраж: 48 минут

Производство: ПК «Киномир»

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Татьяна Яковенко, Константин Дыдышко

Авторы сценария: Елена Цвентух, Олег Павлович

Режиссер-постановщик: Виталий Бабенко

Оператор-постановщик: Сергей Алексеев

Художник-постановщик: Александр Глухов

Художник по костюмам: Елена Федорова

Художник по гриму: Екатерина Галочкина

В ролях: Алина Мазненкова, Константин Соловьев, Алексей Вакулов, Ирина Жёлтикова, Владимир Цупка, Василий Зотов, Анастасия Семесенко и другие.

Продолжит линейку «Сказочных мелодрам» 17 ноября в 19:00 проект «Горький мёд…». Главные роли в картине исполнили Анжелика Маркелова и Антон Денисенко.

Ася живет с дедушкой на окраине небольшого города в поселке «Медовый», дед разводит пчел, а она работает воспитательницей в детском саду. В красивую и веселую Асю влюблен сосед Сергей, она избегает встреч, но его знаки внимания становятся слишком назойливыми, а порой и опасными… Спасает Асю случайный прохожий Борис, красивый, галантный, совершенно не похожий на мужчин, которые окружают девушку. Ася влюбляется…

Позже выяснилось, что Борис приехал в поселок неслучайно и более того, у него есть невеста, которая не собирается отпускать своего жениха…

Производство: АМЕДИА ПРОДАКШН

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова

Продюсеры: Наталия Клибанова, Олег Кириченко, Александра Виноградова, Ирина Путятина

Исполнительный продюсер: Леонид Меламуд

Авторы сценария: Ольга Кулагина, Валерий Любимов

Режиссер-постановщик: Сергей Быстрицкий

Оператор-постановщик: Андрей Дейнеко

Художник-постановщик: Константин Сомов

Художник по гриму: Арина Буралкина

Художник по костюмам: Елена Медведко

Композитор: Дмитрий Даньков

В ролях: Анжелика Маркелова, Антон Денисенко, Полина Воробьева, Сергей Нечипоренко, Олег Юдин, Александр Никольский, Игорь Кулачко, Наталья Дружинина, Олег Спиренков.

Завершает неделю премьер 18 ноября в 19:00 мелодрама «Найди меня, счастье». В главных ролях – Анастасия Сорокина и Владимир Курцеба.

Женя мечтает найти мужчину своей мечты, но сейчас ей совсем не до этого – ее доверчивая мама стала жертвой мошенников и практически потеряла свой дом. Чтобы мама не оказалась на улице, риелторы требуют «откупные».

Сумма для Жени оказалась неподъёмной, но помог случай – она познакомилась с Иваном Кирилловым, владельцем крупного холдинга, который предложил решить ее проблему, но с одним условием: ему необходимо срочно жениться, иначе бывшая жена отсудит дочь, а впоследствии и вовсе отберет многомиллионный бизнес. И речь идет не просто о печати в паспорте – фиктивный брак должен выглядеть абсолютно правдоподобно…

Производство: ООО «Феникс-Фильм»

Количество серий: 4

Хронометраж серии: 48 минут

Генеральные продюсеры: Марина Хрипунова, Ирина Босова, Ольга Манеева

Продюсеры: Татьяна Северюхина, Ася Гойзман, Елена Метликина, Владимир Кислицын

Автор сценария: Ольга Гурова

Исполнительный продюсер: Оксана Клец

Режиссер-постановщик: Евгений Татаров

Оператор-постановщик: Александр Губарев

Художник-постановщик: Наталья Чабаненко

Художник по гриму: Зинаида Есакова

Художник по костюмам: Людмила Макеева

В ролях: Анастасия Сорокина, Владимир Курцеба, Игорь Теплов, Максим Керин, Тарас Кузьмин, Виктория Бычкова, Вера Тарасова, Наталья Батрак, Екатерина Тарасова, Виктор Виноградов, Алла Горшкова и другие.

Реклама. АО «Новый канал»

Ссылка на трейлеры: https://disk.yandex.ru/d/dcR79JrMt9LeTA