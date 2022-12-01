Кролик с подарком и «бал-маскарад»: в Челнах раскрыли детали новогоднего оформления

Диадема из гирлянд украсит новое транспортное кольцо в Набережных Челнах в преддверии 2023 года, а на площади Азатлык появится гигантский новогодний подарок. В какой концепции будет украшен второй по численности город в республике, рассказала на пресс-конференции главный архитектор Автограда Малика Шамсиева.

Яблоневые деревья вдоль проспекта Мира в Челнах украсят гирляндами

В этом году Набережные Челны уделили особое внимание праздничному украшению города и созданию новогоднего настроения. Одним из ключевых объектов Набережных Челнов станет проспект Мира.

Изюминкой города в летнее время является яблоневая аллея вдоль проспекта Мира. Сделать ее заметной и зимой поможет украшение деревьев, уверена главный архитектор.

«В предновогоднее время они будут украшены световыми гирляндами и объединены цветовой гаммой. По проспекту Мира по обеим сторонам смонтированы световые консоли в количестве 756 штук», — доложила Малика Шамсиева.

Световые снежинки, новогодние шары и часы, показывающие без пяти минут 12, станут дополнением к украшению яблоневых деревьев. А на пересечении проспектов будут установлены консоли в виде герба города.

Эффект главной елки на площади Азатлык усилят «световым куполом»

Открытие центральной елки в Набережных Челнах состоится 17 декабря в 16.00. Она расположится на площади Азатлык. Архитектор раскрыла детали, какими в преддверии 2023 года будут центральная елка и площадь.

По словам спикера, традиционно зеленая красавица украшается гирляндами. В этом году же вместе с командой МУП ПАД было решено сделать ее еще более яркой — для эффекта «светового купола», праздничного и богато украшенного.

В 2021 году площадь была оформлена в стиле сказочного бала-маскарада, и в этом году было принято решение продолжить и дополнить праздничную тематику новыми героями сказок.

«Бал-маскарад — это праздник, где гармонично сочетаются старые традиции и современность. Волшебный мир, в котором каждый мог стать частью мистической истории, загадать желание в преддверии Нового года, отвлечься от повседневной суеты и погрузиться в сказочную атмосферу легкости и счастья», — отметила Шамсиева.

В этом году челнинцев ждут дамы и кавалеры в пышных нарядах, музыкальные инструменты, порхающие балерины, волшебное озеро с Царевной-лягушкой, Су Анасы, плюшевый медведь с подарками, световые потолки из гирлянд — все это выполнено в увеличенном масштабе, чтобы даже взрослые могли почувствовать себя детьми.

2023 год — год Кролика по восточному календарю. Фигура символа года будет установлена на пересечении двух световых тоннелей. «Фигура кролика будет выполнена из полигональных форм и украшена стробоскопами — я бы назвала ее современной арт-скульптурой», — добавила Шамсиева.

Также в этом году горожан ждет «большой подарок» — площадь Азатлык будет украшать световой павильон в виде большого сюрприза со световым потолком, с которого будут «стекать» сосульки. Он будет представлять собой пространственную конструкцию, куда можно будет зайти и сделать красивые семейные фотографии для приятных воспоминаний.

Новое транспортное кольцо украсит диадема

В 2022 году в городе появилось транспортное кольцо на пересечении проспекта Дружбы Народов и проспекта Сююмбике. Эту градостроительную развязку архитектор не смогла оставить без внимания, она будет украшена праздничной световой «диадемой» и располагаться по всему периметру кольца.

Внимание в этом году уделено и центральным мостам города — транспортно-пешеходные мосты по проспекту Хасана Туфана и проспекта Вахитова будут украшены новогодними световыми консолями. Сейчас они находятся в производстве.

Уличные украшения в виде хрустальных, переливающихся искрами бутонов тюльпана будут установлены на проспекте Мусы Джалиля в районе скульптуры «Родина-мать» и на пересечении улиц Хасана Туфана и проспекта Сююмбике.

«Тюльпан — это стилизованный символ, который изображен на гербе нашего города, — пояснила Малика Шамсиева. — Здесь все это будет дополнено сверху снежинками и украшено стробоскопами для создания эффекта переливающихся сверкающих бутонов».

Планируется также украшение в виде морозных узоров арки на улице Центральная.

Центральный каток в Челнах оформят в ретро-стиле

По мнению разработчиков новогоднего отдыха челнинцев, здоровый отдых со всей семьей — это главное правило праздников.

«Ждем всех на центральном катке города. Он будет оформлен в ретро-стиле, с ретро-гирляндами, фигуристками и знаками зодиака. Так что каждый может посмотреть и найти свой знак зодиака, это такое личностное послание», — отметила главный архитектор.

В районе катка будет организован фуд-корт и установлены детские аттракционы.

«В этом году мы продолжаем образ сказки. Нарочито гипертрофированный масштаб фигур выбран не случайно. Когда мы в детстве гуляли по елкам, все казалось таким большим, сказочным, переливающимся. И это чувство хотелось бы вернуть, в том числе и взрослым», — сказала в заключение архитектор.

Эскизы предоставлены Управлением информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов