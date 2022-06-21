Сказки Тукая, «Руслан и Людмила», рассказы Шукшина: ТЮЗ раскрыл планы юбилейного сезона

В следующем театральном сезоне Казанский ТЮЗ отметит 90-летний юбилей. Мультимедийный спектакль по сказкам Тукая, «Руслан и Людмила» и постановка по рассказам Шукшина — лишь часть премьер предстоящего юбилейного сезона, о котором рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» главный режиссер театра Радион Букаев.

«В следующем сезоне, я надеюсь, у нас выйдут следующие проекты: это „Книга силы“ по сказкам Тукая, мультимедийный проект, спектакль малой формы, посвященный Шварцу, фактически третья работа по театральной лаборатории осени 2021 года — „Шварц — человек-тень“. Этот спектакль уже репетируется. Спектакль для всей семьи по произведению Пушкина „Руслан и Людмила“. Кроме того, в следующем году юбилей Александра Островского: мы попробуем сделать совместный проект с дизайнерами, с урбанистами — так как наш театр стоит на улице Островского, мы попробуем превратить ее в произведение Островского. Как это будет, мы пока еще сами не знаем, осенью это начнет разрабатываться. И выпустим спектакль „Гроза“. Наш режиссер Лилия Ахметзянова очень хочет под конец сезона выпустить спектакль по рассказам Шукшина», — рассказал Букаев.

Он также напомнил, что уже в конце лета выйдет еще один спектакль вне стен театра (помимо уже существующих «Ночного трамвая» и «Счастливой Шарлотты») — прогулка-импровизация.

«Два заслуженных артиста республики, Павел Густов и Алексей Зильбер, будут разговаривать на темы, которые мы сейчас собираем. Их сейчас уже около 20. Они будут гулять по центру Казани. Называться будет спектакль „Пешеходы“. Зрители перед спектаклем, будут выбирать, на какую тему будут разговаривать два заслуженных артиста, куда они пойдут — они сами не знают», — анонсировал Радион Букаев.

Режиссер также подчеркнул, что спектакли такого формата очень важны — благодаря им удается расширить театральное пространство. Букаев поблагодарил Павла Густова и Алексея Зильбера, отметив, что не каждый актер согласился бы на такую рискованную затею.

«Но им есть, что сказать. Это продолжение нашей экспансии в городскую среду. С конца августа, наверное, будет весь сентябрь идти этот спектакль. И впереди еще что-то интересное, что я пока не хочу раскрывать», — оставил место для интриги главный режиссер казанского ТЮЗа.

В преддверии юбилея, 30 ноября, как ранее анонсировал казанский ТЮЗ, будут также реализованы несколько спектаклей-мемуаров. Эти проекты будут поставлены в фойе, на сцене, на малой сцене, актеры в них будут делиться воспоминаниями о «биографии» самого Казанского ТЮЗа. В день юбилея, 30 ноября, проекты-мемуары аккумулируются на главной сцене театра.