В Казани семейный театр школы CreaS’Cool представил «Сказку о потерянном времени»

Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»

Сегодня в Казанском государственном институте культуры представили спектакль «Сказка о потерянном времени» в рамках конкурса «Нечкэбил». Постановку представил семейный театр творческой школы CreaS’Cool – это уникальное направление, в котором бок о бок выступают дети и их родители.

«Семейный театр нашей школы нацелен на то, чтобы объединять в творчестве детей и родителей. В наше время родители проводят много времени на работе, а дети сидят в телефонах, и наша задача – сделать из них объединение, чтобы семьи в творческом процессе стали ещё крепче», – отметила Анастасия Кастильо, руководитель CreaS’CooL.



Спектакль о том, что время – самый ценный ресурс в сегодняшнем мире. Само выступление призывает жить здесь и сейчас. «Не терять своё время на всякую ерунду, а заниматься интересными делами», – говорит Анастасия Кастильо.

«Вместе с сыном мы решили, что готовы пойти вместе в Семейный театр творческой школы «CreaS’Cool». Могу сказать, что это направление помогает сплотиться с детьми, найти точки соприкосновения, проводить весело и качественно время, даёт новые возможности и знакомства», – рассказала одна из актёров родительского состава Дарья Лобанова.

«Мама предложила попробовать пойти в Семейный театр, и теперь мы ходим вместе. Мне это очень нравится. Когда выходил первый раз на сцену, я очень волновался, и мне было очень страшно. Сейчас я выхожу в 4-й раз, и волнение до сих пор присутствует», – поделился своими впечатлениями актёр детского состава Андрей Елагин.

Он рассказал, что иногда забывает слова, но заменяет на другие. Сейчас больше занимается, и таких инцидентов стало меньше.

Все режиссёры и сценаристы выпускники КазГИКа. Руководитель республиканского конкурса красоты материнства и семьи «Нечкэбил» Изольда Жуйкова назвала сегодняшнее мероприятие синтезом режиссёров, учеников, семей, студентов. Спектакль ставят третий месяц.

Фото: © Анастасия Богданова/ «Татар-информ»