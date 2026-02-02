Сказка Габдуллы Тукая покорила Каирскую книжную ярмарку

Фото: Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»

В рамках 57-й Международной книжной ярмарки в Каире Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир». организовала презентацию поэмы-сказки «Су анасы» («Водяная») классика татарской и российской литературы Габдуллы Тукая. Об этом сообщают инициаторы события.

Переведенная на арабский язык известным египетским писателем и поэтом доктором Ашрафом Абу аль-Язидом сказка стала центром дискуссии о культурных мостах. В беседе приняли участие египетские литературоведы и писатели, представители российской диаспоры.

Мероприятие, представившее богатое наследие народов России исламскому миру, стало ярким примером системной работы группы стратегического видения по укреплению гуманитарных связей.

Модератор, писатель Ахмед Карни, заметил, что такие произведения, где мифология способствует раскрытию тем добра, зла и любви, способствуют культурному диалогу. Он подчеркнул, что русская литература формировалась во взаимодействии с различными литературными традициями, в том числе с арабской и египетской. По его словам, это нашло отражение в творчестве ряда египетских писателей, включая Юсуфа Идриса.

Особую значимость событию придало участие представителя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» – руководителя отдела внешних связей Ирека Шамгунова. В своём выступлении он указал на стратегическую роль подобных проектов в построении мостов взаимопонимания.

«Позвольте выразить искреннюю признательность за ваш интерес к татарской литературе и творчеству Габдуллы Тукая. Это внимание является наивысшей оценкой значимости нашей совместной работы. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча станет новым шагом на пути взаимного культурного обогащения», – заявил Шамгунов.

Он обратил внимание на особую роль Египта как цивилизационного центра и отметил, что презентация поэмы – часть последовательной работы по открытию культурного наследия народов России арабоязычному миру. Ранее в рамках той же программы была представлена чеченская поэзия.

«Перевод этого произведения позволит магии поэтического слова Тукая зазвучать для миллионов арабоязычных читателей», – добавил представитель группы.

Исследователи провели параллели между Тукаем и Александром Пушкиным, отметив влияние русской литературы на татарского классика. Последний в свою очередь был глубоко укоренен в исламской культурной традиции. Доктор Макарем Эль Гамри подчеркнула близость татарской культуры к арабскому и исламскому миру, что, на ее взгляд, усиливает взаимное тяготение литератур.

Переводчик Ашраф Абу аль-Язид и писатель Али Кутб обсудили особую значимость переводов детской литературы. В таких случаях переводчик должен не только точно передать текст, но и донести культурные символы, формируя открытое мировоззрение у новых поколений.

Во встрече приняли участие доктор Иззат Саад – бывший посол Египта в России и член Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», а также ученые, деятели искусства, члены татарской общины в Египте, представители СМИ и литературного мира, включая поэта и издателя Мажди Абу Аль-Хайра.

В завершение разговора было подчеркнуто значение подобных культурных встреч для углубления диалога между народами и демонстрации литературы как пространства для человеческого общения. Диспутанты согласились, что Габдулла Тукай – поэт не только татарский или российский, а всемирный. Переведенные на десятки языков, его произведения несут универсальные ценности, а их новая жизнь на арабском служит ярким подтверждением его глобального признания. По их мнению, сам факт, что его сказка, преодолев границы, стала предметом обсуждения в сердце арабского мира, доказывает ее принадлежность к мировой литературе.

В конце семинара переводчику доктору Ашрафу Абу аль-Язиду была торжественно вручена серебряная медаль «Россия – Исламский мир». Эта награда символизирует успех конкретного проекта и общую стратегию .Именно через такие кропотливые и вдохновенные усилия, через слово поэта и труд переводчика, и строится прочный фундамент взаимопонимания и дружбы между народами России и исламского мира, уверены в группе.

Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» была создана в 2006 году по инициативе Президента России Владимира Путина. Основателями и сопредседателями Группы стали выдающиеся общественно-политические и государственные деятели России Евгений Примаков, экс-премьер РФ, и Минтимер Шаймиев, первый Президент Татарстана. С 2014 года по поручению Президента РФ группу возглавляет Раис РТ Рустам Минниханов. Цель организации – содействие конструктивному диалогу и партнерству между Россией и мусульманскими странами. В состав группы входят видные государственные, религиозные и общественные деятели, ученые и дипломаты.

Фотографии предоставлены Группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».