Спиваков завершил концерт в Казани «Прощальной» симфонией Гайдна, но обещал вернуться

В Казани завершились концертные вечера в рамках тура Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением знаменитого дирижера Владимира Спивакова. Финальным аккордом для него символично стала «Прощальная» симфония Йозефа Гайдна.

По преданию, композитор написал эту симфонию в то время, когда служил в капелле князя Эстергази – одного из венгерских магнатов, чье богатство и роскошь соперничали с императорскими. Он просил князя выплатить задержанное жалованье для оркестрантов, на что тот ответил: «Денег нет даже на свечи». В ответ остроумный композитор написал симфонию, по замыслу которой во время исполнения музыканты по одному встают со своих мест, тушат свечи и уходят. Во время премьеры Эстергази шутку оценил, и жалование было выплачено.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во время музыкального вечера в Казани жалованье оркестрантов коллектива «Виртуозы Москвы», конечно, никто не увеличил, однако казанцы высоко оценили бесшумный уход со сцены каждого музыканта в полумраке и отплатили им своей любовью и несмолкающими аплодисментами.

Надо сказать, что зрители отвечали бурными овациями на каждое из произведений, прозвучавших в тот вечер. Немудрено, в последний раз один из старейших коллективов России под управлением Спивакова посещал город лет семь тому назад.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не могу сказать, что повезло только зрителям. И нам повезло оказаться на этой сцене», – сказал сам Спиваков и добавил, что был приятно удивлен расцветом столицы республики.

Несмотря совсем нечастые визиты в Казань, Владимир Спиваков отметил, что с республикой у него тесные связи: «Я дружил с Халидой Ахтямовой – блестящим педагогом, чудесным музыкантом и человеком с большой буквы. Часто на сценических площадках встречался с Альбиной Шагимуратовой, с которой меня также связывают дружеские отношения. Поэтому с культурой республики я знаком не понаслышке».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заодно он признался, что в обозримом будущем планирует вновь очутиться в Казани уже вместе с Национальным симфоническим оркестром России, чтобы обрамить голос звезды российской оперной сцены.

А пока Владимир Спиваков вместе с «Виртуозами Москвы» дал сразу два концерта в Казани. И если второй день повеселил казанцев «выходкой» Гайдна и дал блеснуть оркестру своей визитной карточкой – Симфонией Луиджи Боккерини (кстати, по словам дирижера, после ее исполнения на концертах «Виртуозов Москвы» с мест вскакивает даже публика в Карнеги-холле), то первый был ознаменован серьезной музыкой, темы которой сегодня резонируют как никогда.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вчера мы начали с молитвы о мире Баха – мне кажется, это очень соответствует моменту. Все мы сейчас ждем мира. Но что главное, в Пасхальной оратории Баха все это объединено мыслью о любви человека к человеку. Ведь любовь во всех религиях занимает центральное место», – отметил сам Спиваков.