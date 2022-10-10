СкатЗ благодаря господдержке организует импортозамещение силикагелей

Правительство Башкортостана помогает Салаватскому катализаторному заводу обеспечивать технологическую безопасность страны.



По независимой оценке Института катализа Сибирского отделения РАН, в России применяется более 200 марок адсорбентов и катализаторов малотоннажной химии. В стране освоен выпуск этой продукции, но от 30% до 45% адсорбентов и катализаторов ранее завозили из-за рубежа. В этом году возникла угроза остановки многих промышленных предприятий, потому что важнейших компонентов для производства готовой продукции просто не оказалось в стране. Силикагели поставлялись в Россию в основном из Европы, сейчас же поставщиком некоторых марок силикагеля стал Китай, а весной стоимость продукции выросла в 2,5 раза. По информации «Российской газеты», Салаватский катализаторный завод — единственный на постсоветском пространстве производитель силикагелей всех типов, Мощность производства превышает 30 тыс. тонн в год.

«Чтобы сохранять конкурентоспособность, мы постоянно расширяем номенклатуру, используя фактически те же технологические узлы. Стараемся использовать различные меры поддержки от государства. Например, сотрудничаем с Российским научным фондом, созданным по инициативе президента в ноябре 2013 года, — рассказал генеральный директор Салаватского катализаторного завода Дмитрий Медведев. — Совместно с российскими учеными и при финансовой поддержке государства проводим научно-исследовательские и конструкторские работы по оптимизации свойств и технологии применения адсорбентов и катализаторов нового типа. Совместные с Фондом инвестиции уже составляют сотни миллионов рублей. Софинансирование — важное направление господдержки».

В команде предприятия — кадры высокой квалификации, в том числе кандидаты и доктора наук. Понимая важность научных исследований при выпуске высококонкурентной продукции, на заводе открыли научный центр, где разрабатывают новые и оптимизируют уже имеющиеся марки продукции.

Актуальными стали задачи по совершенствованию технологии получения порошковых силикагелей для производителей лакокраски и косметики. Специально для этого в Салавате построили новую производственную площадку в рамках инвестиционного проекта «Организация производства порошкового силикагеля». Часть затрат была компенсирована Правительством Башкортостана. Недавно стороны подписали дополнительное соглашение, предусматривающее увеличение объема инвестиций до 545,7 млн рублей. Его цель — увеличение мощностей и введение в эксплуатацию третьей очереди производства порошковых силикагелей. Без господдержки подобное было бы невозможно.

«Мы стремимся заполнить те „марочные“ пробелы, которые показала текущая геополитическая ситуация», — пояснил Дмитрий Медведев.

Помимо прочего, руководитель Салаватского катализаторного завода является одним из инициаторов создания и председателем правления Ассоциации производителей синтетического кремнезема. Он уверен, что объединение позволит компаниям развивать отрасль на самом высоком уровне. При использовании такого формата взаимодействия с государством предприятия выступают в качестве заинтересованных лиц с активной позицией, что не может не быть эффективным.