В Молдавии прошли выборы президента и референдум о евроинтеграции

Фото: © Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Неважно, как голосуют, – важно, как подсчитают

Предсказуемо выборы и референдум в Молдове превратились в фарс. Действующая власть при поддержке западных элит превратила эти важные процедуры гражданского выбора в посмешище.

Судите сами: к 2 часам ночи после обработки 93,6% протоколов были получены следующие данные: против интеграции страны в ЕС проголосовало 52,7% (695 421 избиратель), за проголосовало 47,3% (624 537 избирателей). А уже после начинаются чудеса: количество избирателей, проголосовавших за евроинтеграцию, резко возрастает до 50,03%, то есть 730 832, против – 49,97%, или 730 088 избирателей. Налицо судорожная корректировка цифр для западных кураторов.

Когда цифры складывались не в пользу позиции действующего президента Молдовы, Майя Санду заявила о «беспрецедентной атаке пророссийских криминальных сил на Молдову». Санду сказала — у правительства якобы есть доказательства того, что произошло грубое вмешательство со стороны России. Якобы Россия «закупила 300 тысяч голосов».

Майя Санду заявила о «беспрецедентной атаке пророссийских криминальных сил на Молдову» Фото: © Дмитрий Осматеско / РИА Новости

В Евросоюзе ищут «российский след»

Тут же подтянулись и «болельщики» Санду из Евросоюза. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в Еврокомиссии якобы знают, что голосование в Молдавии «происходило в условиях беспрецедентного вмешательства и угроз» со стороны «России и ее сторонников». Он обвинил Россию в покупке голосов, перевозке автобусами избирателей и колоссальной пропаганде.

Ничего нового – власти Молдавии взяли моду с США, где «российское вмешательство» в американские выборы приняло характер навязчивой параноидальной идеи. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков еще 14 октября категорически отверг подобные обвинения, что Москва якобы вмешивается в выборный процесс в Молдавии.

«На территории Молдавии по-прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной», – заявил Песков.

Сама по себе организация голосования носила явно тенденциозный характер. В России, где живет крупнейшая молдавская диаспора, открыли всего два избирательных пункта, зато в США и ЕС постарались дотянуться до каждого потенциального избирателя (всего за рубежом было открыто 234 участка). Для голосования на президентских выборах в Молдавии для 500 тысяч молдаван, проживающих в России, напечатали всего 10 тысяч бюллетеней.

А когда подсчитали 50% голосов избирателей, сайт ЦИК Молдавии рухнул и перестал отображать результаты. Через достаточно продолжительное время сайт возобновил свою работу. Странная поломка, произошедшая совершенно не вовремя.Так что результаты голосования в ходе такого подсчета в Молдавии можно считать весьма сомнительными как для самих граждан Молдавии, так и для остального мира.

Предсказуемо выборы и референдум в Молдове превратились в фарс Фото: © Дмитрий Осматеско / РИА Новости

Что показали результаты голосования?

В выборах президента Молдавии приняли участие 1 562 238 граждан, что составляет 51,67% от числа избирателей, включенных в списки для голосования, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома страны Анжела Караман.

Во втором туре голосования примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Это Майя Санду, набравшая 42,31% голосов, и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, за которого было отдано 26,07% голосов, по данным после обработки 99,32% протоколов. Второй тур голосования состоится через две недели – 3 ноября.

По данным ЦИК республики, после подсчета 99,5% протоколов за вступление в Евросоюз проголосовало 50,42% избирателей. Негативно высказались 49,58% граждан. По предварительным данным, в Гагаузии высказались против евроинтеграции 94,84% голосов, а в Приднестровье — более 60%.

В выборах президента Молдавии приняли участие 1 562 238 граждан, что составляет 51,67% от числа избирателей Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Что означают результаты голосования в Молдавии

Относительно референдума следует отметить его инструментальный характер. Проведение плебисцита в один день с президентскими выборами было инициировано Санду и вызвало массу нареканий со стороны оппозиции. Понятно, что Санду хотела, пока она у власти, «хоть тушкой, хоть чучелом» протащить эту евроинтеграцию.

Но, как унтер-офицерская вдова, она сама себя высекла. У парламента появилась возможность вносить изменения в Конституцию простым большинством голосов. А что-то подсказывает, что при таком скандальном выборном процессе сторонникам Санду будет очень трудно набрать парламентское большинство.

У государственного обустройства Молдавии есть свои особенности. У парламента, который назначает премьер-министра и правительство, в стране больше власти, чем у президента. Даже если Санду и выиграет второй тур президентских выборов, то это будет мало что значить. На выборах в парламент в следующем году и решится, кто будет управлять Молдовой. То есть нынешние выборы президента – это, по сути, лишь репетиция перед главной политической битвой за парламент.

Кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло набрал 26,07% голосов, по данным после обработки 99,32% протоколов Фото: © Родион Прока / РИА Новости

Кто такой соперник Санду по второму туру выборов

Отдельно хочется сказать про личность оппонента Майи Санду во втором туре президентских выборов. Александр Стояногло, которого называют борцом с коррумпированной элитой, как молдавского комиссара Каттани, является гагаузцем по происхождению. В политике он делал карьеру по юридической линии. Изучал право в Молдавском государственном университете, в родной Гагаузии дослужился до генерального прокурора, после чего пошел на повышение уже в Кишинев.

В 2019 году Стояногло выиграл конкурс на должность генерального прокурора Молдовы, и тогда же его поддержал президент Игорь Додон в противовес продвигаемой Майей Санду фигуре Штефана Глигора.

После избрания на должность президента Молдавии Майя Санду отстранила Стояногло с должности. Более того, он был арестован по обвинению в коррупции. Александр Стояногло по-прежнему остается подозреваемым — 8 октября его снова поместили под домашний арест. Сам он отрицает все обвинения, утверждая, что его отстранение политически мотивировано.

Кандидат в президенты Молдавии Стояногло выступил за сбалансированный внешнеполитический курс страны и восстановление отношений с Россией. На избирательном участке он отказался взять бюллетень для участия в референдуме о присоединении Молдавии к ЕС.

Большую часть населения, пока еще тяготеющую к России, пытаются перетащить на сторону евроинтеграторов Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Расколотая Молдавия

Понятно, что если второй тур, то можно говорить, что страна Молдавия расколота надвое. Как и по «итогам» голосов по референдуму за евроинтеграцию. Сами по себе выборы не только подтвердили высокий антирейтинг курса Майи Санду, но и укрепили его из-за подтасовок с подсчетом голосов. Большую часть населения, пока еще тяготеющую к России, пытаются перетащить на сторону евроинтеграторов, однако без четкой и понятной перспективы улучшить свою жизнь.

Молдавия идет по пути Украины – вот что больше всего настораживает и политическую оппозицию, и независимых наблюдателей. Тем более что печальный пример Украины у молдаван перед глазами. Так что у молдавской оппозиции есть шанс перевернуть ситуацию если не во втором туре президентских выборов, то на выборах в парламент в следующем году.

Тем временем в Грузии начались все те же нездоровые телодвижения в сторону евроинтеграции. В прошлое воскресенье на проспекте Руставели маршировало не менее 6 тысяч человек. Марширующие держали растяжку «Грузия выбирает Евросоюз», грузинские флаги и флаги ЕС, они скандировали самоназвание Грузии — Сакартвело.

Через неделю выборы в парламент Грузии, власти которой Брюссель уже заклеймил за то, что они свернули с европейского пути и теряют перспективу членства в ЕС (которая была декларативной). Если угрозы Евросоюза проигнорируют большинство грузин и проголосуют за «Грузинскую мечту», можно будет сказать, что для европейской политики наступает новый этап, к которому она пока не готова.