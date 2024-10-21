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Скандальный подсчет: что значат итоги референдума по евроинтеграции в Молдове?
В Молдове прошел первый тур выборов президента страны, а также референдум о евроинтеграции. Обо всех перипетиях и расколе страны на пути в Евросоюз – в материале обозревателя «Татар-информа» Альберта Бикбова.
Неважно, как голосуют, – важно, как подсчитают
Предсказуемо выборы и референдум в Молдове превратились в фарс. Действующая власть при поддержке западных элит превратила эти важные процедуры гражданского выбора в посмешище.
Судите сами: к 2 часам ночи после обработки 93,6% протоколов были получены следующие данные: против интеграции страны в ЕС проголосовало 52,7% (695 421 избиратель), за проголосовало 47,3% (624 537 избирателей). А уже после начинаются чудеса: количество избирателей, проголосовавших за евроинтеграцию, резко возрастает до 50,03%, то есть 730 832, против – 49,97%, или 730 088 избирателей. Налицо судорожная корректировка цифр для западных кураторов.
Когда цифры складывались не в пользу позиции действующего президента Молдовы, Майя Санду заявила о «беспрецедентной атаке пророссийских криминальных сил на Молдову». Санду сказала — у правительства якобы есть доказательства того, что произошло грубое вмешательство со стороны России. Якобы Россия «закупила 300 тысяч голосов».
В Евросоюзе ищут «российский след»
Тут же подтянулись и «болельщики» Санду из Евросоюза. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе заявил, что в Еврокомиссии якобы знают, что голосование в Молдавии «происходило в условиях беспрецедентного вмешательства и угроз» со стороны «России и ее сторонников». Он обвинил Россию в покупке голосов, перевозке автобусами избирателей и колоссальной пропаганде.
Ничего нового – власти Молдавии взяли моду с США, где «российское вмешательство» в американские выборы приняло характер навязчивой параноидальной идеи. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков еще 14 октября категорически отверг подобные обвинения, что Москва якобы вмешивается в выборный процесс в Молдавии.
«На территории Молдавии по-прежнему очень много людей являются сторонниками развития добрых отношений с нашей страной», – заявил Песков.
Сама по себе организация голосования носила явно тенденциозный характер. В России, где живет крупнейшая молдавская диаспора, открыли всего два избирательных пункта, зато в США и ЕС постарались дотянуться до каждого потенциального избирателя (всего за рубежом было открыто 234 участка). Для голосования на президентских выборах в Молдавии для 500 тысяч молдаван, проживающих в России, напечатали всего 10 тысяч бюллетеней.
А когда подсчитали 50% голосов избирателей, сайт ЦИК Молдавии рухнул и перестал отображать результаты. Через достаточно продолжительное время сайт возобновил свою работу. Странная поломка, произошедшая совершенно не вовремя.Так что результаты голосования в ходе такого подсчета в Молдавии можно считать весьма сомнительными как для самих граждан Молдавии, так и для остального мира.
Что показали результаты голосования?
В выборах президента Молдавии приняли участие 1 562 238 граждан, что составляет 51,67% от числа избирателей, включенных в списки для голосования, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома страны Анжела Караман.
Во втором туре голосования примут участие первые два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. Это Майя Санду, набравшая 42,31% голосов, и кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло, за которого было отдано 26,07% голосов, по данным после обработки 99,32% протоколов. Второй тур голосования состоится через две недели – 3 ноября.
По данным ЦИК республики, после подсчета 99,5% протоколов за вступление в Евросоюз проголосовало 50,42% избирателей. Негативно высказались 49,58% граждан. По предварительным данным, в Гагаузии высказались против евроинтеграции 94,84% голосов, а в Приднестровье — более 60%.
Что означают результаты голосования в Молдавии
Относительно референдума следует отметить его инструментальный характер. Проведение плебисцита в один день с президентскими выборами было инициировано Санду и вызвало массу нареканий со стороны оппозиции. Понятно, что Санду хотела, пока она у власти, «хоть тушкой, хоть чучелом» протащить эту евроинтеграцию.
Но, как унтер-офицерская вдова, она сама себя высекла. У парламента появилась возможность вносить изменения в Конституцию простым большинством голосов. А что-то подсказывает, что при таком скандальном выборном процессе сторонникам Санду будет очень трудно набрать парламентское большинство.
У государственного обустройства Молдавии есть свои особенности. У парламента, который назначает премьер-министра и правительство, в стране больше власти, чем у президента. Даже если Санду и выиграет второй тур президентских выборов, то это будет мало что значить. На выборах в парламент в следующем году и решится, кто будет управлять Молдовой. То есть нынешние выборы президента – это, по сути, лишь репетиция перед главной политической битвой за парламент.
Кто такой соперник Санду по второму туру выборов
Отдельно хочется сказать про личность оппонента Майи Санду во втором туре президентских выборов. Александр Стояногло, которого называют борцом с коррумпированной элитой, как молдавского комиссара Каттани, является гагаузцем по происхождению. В политике он делал карьеру по юридической линии. Изучал право в Молдавском государственном университете, в родной Гагаузии дослужился до генерального прокурора, после чего пошел на повышение уже в Кишинев.
В 2019 году Стояногло выиграл конкурс на должность генерального прокурора Молдовы, и тогда же его поддержал президент Игорь Додон в противовес продвигаемой Майей Санду фигуре Штефана Глигора.
После избрания на должность президента Молдавии Майя Санду отстранила Стояногло с должности. Более того, он был арестован по обвинению в коррупции. Александр Стояногло по-прежнему остается подозреваемым — 8 октября его снова поместили под домашний арест. Сам он отрицает все обвинения, утверждая, что его отстранение политически мотивировано.
Кандидат в президенты Молдавии Стояногло выступил за сбалансированный внешнеполитический курс страны и восстановление отношений с Россией. На избирательном участке он отказался взять бюллетень для участия в референдуме о присоединении Молдавии к ЕС.
Расколотая Молдавия
Понятно, что если второй тур, то можно говорить, что страна Молдавия расколота надвое. Как и по «итогам» голосов по референдуму за евроинтеграцию. Сами по себе выборы не только подтвердили высокий антирейтинг курса Майи Санду, но и укрепили его из-за подтасовок с подсчетом голосов. Большую часть населения, пока еще тяготеющую к России, пытаются перетащить на сторону евроинтеграторов, однако без четкой и понятной перспективы улучшить свою жизнь.
Молдавия идет по пути Украины – вот что больше всего настораживает и политическую оппозицию, и независимых наблюдателей. Тем более что печальный пример Украины у молдаван перед глазами. Так что у молдавской оппозиции есть шанс перевернуть ситуацию если не во втором туре президентских выборов, то на выборах в парламент в следующем году.
Тем временем в Грузии начались все те же нездоровые телодвижения в сторону евроинтеграции. В прошлое воскресенье на проспекте Руставели маршировало не менее 6 тысяч человек. Марширующие держали растяжку «Грузия выбирает Евросоюз», грузинские флаги и флаги ЕС, они скандировали самоназвание Грузии — Сакартвело.
Через неделю выборы в парламент Грузии, власти которой Брюссель уже заклеймил за то, что они свернули с европейского пути и теряют перспективу членства в ЕС (которая была декларативной). Если угрозы Евросоюза проигнорируют большинство грузин и проголосуют за «Грузинскую мечту», можно будет сказать, что для европейской политики наступает новый этап, к которому она пока не готова.
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