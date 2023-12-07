Скандал в Сенате США, $400 млрд России и подачки Киеву: что не так с пасьянсом Зеленского

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Скандал Белого дома с Сенатом США

Громким скандалом обернулась попытка Белого дома и Пентагона США провести хотя бы на этап голосования проект закона о предоставлении 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине. Американские власти хотели из этой суммы выделить 61 млрд на военные и прочие нужды Киева.

Напомним, что большая часть республиканцев в Сенате и Конгрессе США выступает за отделение помощи Тель-Авиву от аппетитов Владимира Зеленского.

Так или иначе, обсуждение в Сенате получилось настолько жарким, что президенту Украины пришлось попросту отказаться от запланированного ранее выступления перед сенаторами по видеосвязи.

В итоге закон до этапа голосования так и не «доехал». За то, чтобы вынести законопроект на рассмотрение, отдали голоса 49 украинских лоббистов в Вашингтоне. 51 сенатор проголосовал «против». Интересно, что в последний момент лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер «переобулся» и изменил свой голос на «против».

Большая часть республиканцев в Сенате и Конгрессе США выступает за отделение помощи Тель-Авиву от аппетитов Владимира Зеленского Фото: CC0, commons.wikimedia.org

Фантазии о «российской угрозе» больше не работают

Ранее Пентагон и Белый дом в один голос говорили, что существующие бюджеты на Украину практически закончены. Ежемесячные транши уже упали с 200 лишним миллионов долларов практически вдвое. Власти США анонсируют полное истощение бюджета на помощь Украине до конца года.

Белому дому даже не помогла уже привычная тактика запугивания Сената США войной с Россией. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби безуспешно упражнялся в практике ораторского запугивания. Он говорил сенаторам, что сухопутным войскам США придется «в полной мере участвовать» в конфликте, если Россия «одержит стратегическую победу на Украине». Ведь после Киева «Путин, возможно, будет действовать против одного из союзников по НАТО».

Но все было тщетно. Зеленая река из долларов по направлению к Банковой, что в Киеве, не потекла.

Мы уже не раз писали, что российские войска переходят от обороны к наступлению по ряду направлений в зоне СВО. При этом провал киевского «контрнаступа» де-факто уже признали не только на Западе, но и официальные лица Украины. Например, мэр Киева Виталий Кличко и главком ВСУ Валерий Залужный.

Понятно, что ждет Украину этой зимой в условиях снарядного голода и проваленной кампании по очередной мобилизации. По призыву, кстати, все понятно. Тяжело ожидать большего, если Киев последовательно повышает предельный возраст по мобилизации и раздает повестки женщинам и даже инвалидам.

Российские войска переходят от обороны к наступлению по ряду направлений в зоне СВО. При этом провал киевского «контрнаступа» де-факто уже признали не только на Западе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые «бизнес-идеи» или подачки Киеву

В этой ситуации коллективный Запад продолжает генерировать новые «бизнес-идеи», как поддержать тонущий киевский «Титаник». Так, страны G7 распространили заявление, в котором требуют от России компенсировать Украине ущерб в размере 400 млрд долларов. Такой ценник выставлен согласно оценкам Всемирного банка.

Подчеркивается, что «российские суверенные активы», заблокированные странами G7, «останутся замороженными», пока Москва «не возместит ущерб, нанесенный Украине». Страны G7 заявили о необходимости достичь прогресса в перенаправлении доходов от российских активов на поддержку Украины.

При этом страны G7 заявили, что заблокированные финансы России «останутся замороженными», пока Москва «не возместит ущерб, нанесенный Украине». Более того, на Западе рассчитывают на прогресс в передаче доходов от российских активов на поддержку Украине.

На бумаге это выглядит интересно. Однако на деле Киеву нужны деньги здесь и сейчас. Ведь через условные полгода украинская государственность прикажет долго жить, а в лучшем для Киева варианте сделает новый резкий геополитический разворот. Обратно к России. Попутно проклиная США и их «вассалов».

Мария Захарова: «В компенсацию за провал в Сенате. Тему “поддержки Украины” определенная часть политической власти в США держит на плаву, иначе весь проект развалится» Фото: mid.ru

Как G7 извиняются за скандал в Сенате

Кстати, замороженные активы России – это не последняя соломинка Запада, за которую они цепляются, чтобы подсластить горькую пилюлю свертывания финансирования от США. Сегодня пресс-служба Пентагона заявила, что США и Украина договорились о совместном производстве оружия и обмене техданными.

Однако плоды этой договоренности, опять же, дела неопределенного будущего. Наверное, не случайно эта новость вышла сегодня. Именно на фоне провала Киева в американском Сенате. Последовательность действий и соответствующие выводы «читаются» очень легко. Это просто компенсация Киеву за историю в Сенате. Такую трактовку озвучила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В компенсацию за провал в сенате. Тему “поддержки Украины” определенная часть политической власти в США держит на плаву, иначе весь проект развалится», — заявила Захарова «Известиям».

На Ближнем Востоке ситуация накаляется и рискует взорваться до статуса полноценного регионального конфликта, выйдя за пределы Израиля и Палестины Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

В секторе Газа обстановка накаляется

Возникает логичный вопрос, почему США внезапно стало не до Украины. Пускай официально об этом в Вашингтоне никто и не говорит. Ответ стоит искать на Ближнем Востоке.

Сегодня ранним утром военную базу США возле месторождения газа в Сирии атаковали ракетами и беспилотниками. Ответственность за инцидент взяли на себя шиитские группировки. Также они заявили, что нанесли удары по американской оккупационной базе Айн аль-Асад в Ираке. Атакующие назвали эти действия ответом на преступления, совершенные американцами в секторе Газа.

Между тем в самом секторе Газа недавняя гуманитарная пауза стала достоянием истории. Например, сегодня древняя мечеть Османа бин Кашкара была стерта с лица земли военной авиацией Израиля. С таким утверждением выступило палестинское информационное агентство WAFA.

Таким образом, на Ближнем Востоке ситуация накаляется и рискует взорваться до статуса полноценного регионального конфликта, выйдя за пределы Израиля и Палестины. «Мода» на Украину и Зеленского уходит в тень.